國鼎血癌二期臨床提早完成收案 將向歐美申請上市

國鼎生技 (4132-TW) 宣布，小分子新藥 Antroquinonol，在俄羅斯執行急性骨髓性白血病 (AML, 血癌) 二期臨床試驗提早完成收案，展望後市，國鼎表示，小分子新藥預計明年 2 月可完成臨床試驗，若明年第 2 季完成數據分析、效果顯著，即可向歐盟孤兒藥申請上市，有助後續營運添動能。

根據研究，急性骨髓性白血病屬罕見疾病，2018 年市場規模 7 億美元，估 2024 年將達 15 億美元，急性骨髓性白血病在美國占整體癌症死亡人數的 1.2%，台灣占 2.6%。

急性骨髓性白血病，目前常用治療模式為化療與幹細胞移植，但因高劑量化療與長時間抗排斥藥物，病人生活品質普遍不好，身體無法承受化療而放棄治療，甚至有因治療而致命的風險。

國鼎表示，Antroquinonol 臨床評估指標的存活期，目標為 4 週及 24 週，目前收案進行治療的病人，均繼續存活且無惡化狀況已達 20 週，並持續參加臨床中，由於是單一治療，而非合併治療，如果符合預期效果，將又創下新藥單一治療的紀錄。

展望後市，國鼎表示，Antroquinonol 的適應症，已獲美國孤兒藥資格認證，若二期臨床試驗順利，預計 2020 年 2 月完成臨床，明年第 1 季完成數據分析，同時向歐盟、美國申請孤兒藥上市許可，為後續營運添動能。

國鼎日前也公告，將辦理現金增資發行普通股，發行股數 1800 萬股，暫定每股 35 元，發行總金額為 1.8 億元，多數資金將用來研發小分子新藥 Antroquinonol 臨床試驗。

國鼎 8 月營收 800 萬元，月增 70.96%，年增 15.98%；累積前 8 個月營收 4423 萬元，年減 35.94%。