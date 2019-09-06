盤前財經大事搶先讀2019年9月6日

今日操盤前瞻

台灣 8 月消費者物價指數

美國 8 月非農就業報告

歐元區第二季 GDP

法說會：台聚、旺宏等

除權息：三圓、霖宏、統新、伍豐、霹靂、好樂迪

中國官媒釋風向球 美中將有突破性進展

週四 (5 日) 美中敲定 10 月於華府面對面談判，中國官方喉舌媒體《環球時報》、《經濟日報》皆釋出風向球，透露美中間更可能取得突破性進展。該評論中還警告，雙方朝著積極的方向發展，或是再度反覆，恐怕取決於「一些人」的選擇。閱讀全文...

領了股息就跑！外資 8 月淨匯出逾 2000 億元 8 年來單月最大撤離

金管會昨 (5) 日公布最新外資統計，8 月淨匯出 64.868 億美元 (折合約新台幣 2029 億元)，不但讓餘額跌破 2000 億美元大關，而且創 8 年以來單月最大匯出金額，金管會表示，主要是 8 月上市櫃公司發放現金股利，但估算外資拿到的現金股利逾新台幣 5000 億元，顯見外資領了股息後，大部分資金仍留在台繼續投資。閱讀全文...

〈劉德音開講〉台積電南京廠產能滿載 明年擴產計劃不變

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 董事長劉德音昨 (5) 日表示，南京廠目前產能相當滿，明年擴產計畫將依原訂時程進行，他並認為，美中貿易戰的過程中，沒有人會受惠，若有受惠也是短期，但台積電並不期待短期受惠。閱讀全文...

玉晶光擬現增募資 將斥 23 億元添購設備擴產

鏡頭大廠玉晶光 (3406-TW) 公告，擬現增發行 1000 萬股，待現增完成後，將斥 23 億元添購機器設備，擴充廈門廠的產能，以因應長期訂單需求。閱讀全文...

〈晶碩將上市〉客戶新品陸續出貨 Q4 營收可望回到年增 3 成水準

和碩 (4938-TW) 旗下隱形眼鏡廠晶碩 (6491-TW) 昨 (5) 日舉辦上市前業績發表會，總經理楊德勝表示，今年上半年受客戶去庫存影響，加上新品延後推出，整體營運成長幅度較往年衰退，但預期下半年在客戶新品帶動下，第 4 季將回到往年水準，法人預估，第 4 季單季營收將回到年增 3 成的水準。閱讀全文...

