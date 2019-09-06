英特爾看好雲端支出 願與AMD進行價格戰 分析師對此不樂觀

由於分析師消化了英特爾公司 (INTC-US) 對下半年雲端資本支出復甦的預測，晶片股週四 (5 日) 出現了第二次大漲。

英特爾數據中心集團副總裁 Jason Grebe 週三 (4 日) 在 Citgroup 研討會上表示，今年下半年的雲端服務提供商採購趨勢現在已經重回預期，並且「開始變得更加強勢」。

在英特爾面對整體雲端產業銷售遲緩、讓市場預期下半年出現反彈的態勢中，他的說法比其他英特爾主管所使用的語言更加強勢。

Grebe 說，客戶下單模式「似乎證實了我們的狀態，也就是上半年正進行消耗庫存，去除 2018 年的大量庫存」。

英特爾股價週四上漲 4.6%，其他知名晶片股如美光科技公司 (MU-US) 和 Nvidia Corp. (NVDA-US) 也強勁上漲。費城半導體指數 (SOX-US) 飆升 3.07% 至 1566.21。該指數週三收漲 2.8%，今年來漲幅超過 35%，較 7 月 24 日的歷史高點只差 3.7%。

相比之下，週四大盤指數上漲 1% 至 1.5% 不等。今年以來道瓊工業平均指數上漲近 15%，標準普爾 500 指數上漲近 19%，科技股為主的納斯達克綜合指數上漲超過 22%。

給予英特爾買入評級和 62 美元目標價的美國銀行美林分析師 Vivek Arya 支持英特爾的樂觀前景。

Arya 在報告中說，「總體而言，我們預測英特爾的數據中心集團將在 2019 年下半年同比成長 20% 以上，這得益於今天稍早時英特爾的評論以及我們的雲端資本支出跟踪器，顯示在上半年疲軟之後，下半年支出可能會飆升 29%。」

然而，花旗分析師 Christopher Danley 對英特爾的前景則持更為不同的看法。雖然雲端銷售佔數據中心銷售額的 60%，另外 40% 的企業銷售狀況仍然低迷，並且可能會「因為中國經濟放緩和全球經濟疲軟」而持續下去。

Danley 還對英特爾願意與 Advanced Micro Devices Inc. (AMD-US) 進行價格戰以對抗股價下跌表達擔憂。Grebe 在他的演說中表示，「從定價角度來看，我們所做的一切都是非常非常有針對性的。」

Danley 寫道，「我們繼續關注潛在的價格戰，我們認為這對英特爾和 AMD 來說是負面的。」

今年稍早，在 Nvidia 推出新系列遊戲卡與 AMD 正面競爭後，AMD 已公開表示願意與 Nvidia 進行價格戰，並在幾天內調降了晶片價格。

Cowen 分析師 Matthew Ramsay 在更廣泛的評論中表示，他預計下半年復甦速度低於預期，「除非美中達成貿易解決方案，否則將實現全面的復甦。」他對 AMD 和 Nvidia 審慎樂觀，但對英特爾前景則是看法複雜。

Nvidia 股價週四上漲 6.51%，而 AMD 股價僅上漲 1.78%。