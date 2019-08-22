英特爾推新處理器主打多工生產力 年底前筆電廠新機亮相

處理器大廠英特爾 (INTC-US) 今 (22) 日在台灣發表第 10 代 COMET LAKE 筆記型電腦處理器，主打多工、生產力需求，預期今年年底前將有 90 多款品牌筆電廠，推出導入該處理器產商品，可預期各筆電廠都將陸續導入，將為筆電市場帶來新一波動能活水，力抗近年產業頹勢。

今日在記者會現場上，英特爾展出微星與華碩兩款導入該處理器的筆電產品，英特爾強調，各廠都將陸續採用，有助市場成長。

此外，英特爾也在本月啟動 ATHENA 計畫，根據 6 項指標，提供消費者行動效能指標。

英特爾表示，全新第 10 代 COMET LAKE 處理器，採英特爾 14 奈米製程，與上一代處理器相比，效能提升 16%，且可延長電池續航力。

英特爾本月初才發表採用 10 奈米製程技術的 ICE LAKE 筆電處理器，主打個人電腦使用者，結合高效能人工智慧 (AI)、提升繪圖、圖像影片辨識能力，另外也增加一項高斯神經網絡，對於聲音辨識準確度有所提升。

英特爾本月也開始進行 PROJECT ATHENA 計畫，針對筆電創新計劃進行驗證，針對即時行動、效能與反應能力、人工智慧、電池續航力、連接性以及外形設計等 6 項評比指標進行驗證，目前已有 HP、DELL 等大廠獲得認證。

英特爾今日宣布推出八款最新第 10 代 COMET LAKE 筆記型電腦處理器，主打商用多工處理需求，預計年底將有 90 款以上機種推出上市，今日活動現場也展出微星 (2377-TW)、華碩 (2357-TW) 採用最新 COMET LAKE 的筆電機種，至於月初推出的 ICE LAKE 處理器，針對輕薄型筆電裝置預計也將有超過 35 款產品會陸續推出。