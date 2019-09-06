市場看扁了谷歌？投行：趁真正價值「解鎖」前快買 至少低估30%

投資銀行 Jefferies 認為，相較同業、廣泛歷史與其自身歷史，谷歌實在是被低估了。

谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 今年迄今漲幅約 12%，遜於大盤 S&P 500 上漲 17% 的表現，也落後大型科技股亞馬遜 (AMZN-US) (+21%)、微軟 (MSFT-US) (+36%)、臉書 (FB-US) (+45%) 和蘋果 (AAPL-US) (+35%) 的表現，甚至低於自身 10 年平均交易價格。

Jefferies 科技分析師 Brent Thill. 表示，「我們仍看漲谷歌，其估值具吸引力，且擁有待解鎖的資產組合。」

該券商估算 Google 的市值約莫 8200 億美元，但以現在股價計算後市值卻低了 30%，Thill 指出，「這表明市場對谷歌的『其他』部門和『其他賭注』部門，沒有估算任何價值。」

Thill 認為，谷歌的股價「反映了市場的悲觀」，因為投資者擔心臉書近期廣告營收成長放緩、谷歌對亞馬遜和臉書的競爭性損失、利潤較低的新舉措，以及監管程度提高。

他稱，這些擔憂雖均其來有自，但他仍看漲谷歌，因為該公司「有充沛的價值等著解鎖。」

他指出，讓新部門和財務對投資者更透明、增加執行庫藏股帶來正面情緒，加上 M&A 活動增加，這些都對谷歌「陷入困境的股價」有所幫助。

他認為谷歌以 26 億美元收購分析軟體新創企業 Looker，以提振其雲端事業，就是朝正確方向邁出的一大步。「Looker 的交易可能是一系列交易的開端，為協助谷歌發展雲端平台以追上 AWS 和 Azure。」

Jefferies 給予買進評級，目標價 1500 美元。

