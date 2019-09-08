〈觀察〉中國紅利不再 台灣兩大工紙廠市值一年蒸發逾200億元

台灣兩大工紙廠正隆 (1904-TW)、榮成 (1909-TW) 總市值在一年以來，市值蒸發超過 200 億元，連榮成原本準備好在中國上市的規畫也被迫喊停，主要就是限廢令所害，及美中貿易戰一波接一波，讓中國紅利不再，中國市場反而成為紅海，也使這兩家公司的區域布局都大舉班師回朝回台擴產，並轉向強化南向策略。

依據半年報，正隆今年上半年稅後純益 8.38 億元，年減 68.5%，每股稅後純益 0.76 元。榮成上半年稅後純益 9633 萬元，雖然勉力維持正數，但比起去年同期大幅縮水 9 成，每股純益僅 0.08 元。

獲利大幅衰退，使得正隆、榮成股價也直直落，若與去年 8 月底相比，正隆當時股價 21.45 元，掉到今年 8 月底的 17.3 元，以股本約 110.83 億元估算，等於市值蒸發約 46 億元；榮成當時股價 27.7 元，今年 8 月底更是只剩下 13.35 元，以股本約 116.77 億元估算，市值更是一口氣蒸發了 167 億元，兩家公司一年下來，合計市值就少了 213 億元。

台灣最大兩大工紙廠獲利之所以狂瀉，主要是中國去 (2018) 年起，針對海外進口廢紙採取總量管制所祭出的「限廢令」，預計自 2020 年底，全面禁止海外廢紙進口，而海外廢紙進口是中國各大造紙廠重要獲利來源，因此這道限廢令一出手，中國所有的造紙廠都承受巨大衝擊。

中國的限廢令實施至今已經超過一年半，且政策仍延續並未緩解。造紙業高層曾分析，因為中國造紙廠多數是中小型工廠，所產生的污染問題嚴重，藉由限廢令不但可以提升環保標準，也可能進一步促使中小廠淘汰，達到產業升級的效果，因此對於中國設定 2020 年底零進口的目標，各業者多認為恐怕是玩真的。

不只限廢令，中國造紙業還面臨更棘手問題，過去中國包裝產業的內需動能以電商與產品外銷為兩大支柱，帶動中國造紙家數一度高達 3700 家，但是去年下半年起，美中貿易戰迫使不少產業從中國撤出，連帶讓包裝需求跟著外移，紙器包裝產業也進入紅海競爭局面。

中國市場以前享有龐大內需紅利，但是如今紅利不再，正因如此，正隆、榮成的營運重心也大舉轉移。

其中，正隆的經營重點放在台灣、越南，台灣部分，已決議斥資超過 20 億元在高雄燕巢興建新廠、增設生產設備，並招募 35 人，可就近服務既有及返台投資廠商的紙包裝材需求。

而越南方面，正隆訂於越南北部設立第四座紙器廠，且在越南取得的分額比同業更多、產能更大、工廠更新，擁有絕對優勢，配合越南當地市場需求可期，預期明年越南占比可望拉到 15%，今後越南將逐步貢獻集團營運成長動能。

榮成也是回台投資廠商之一，預計從今年起三年砸 70 億元在台投資，投資計畫有低碳造紙工紙廠紙機新建與升級改造、綠色包裝紙箱廠生產線汰舊換新，以及自動化智慧化升級改造等項目，以擴大公司市占率，不過，未來三年將全力聚焦台灣投資，暫時沒南向設廠計畫。