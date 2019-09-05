美股早盤 — 美中十月重回談判桌+小非農報喜！道瓊衝高逾450點

週四 (5 日) 美中敲定 10 月初於華府重啟經貿談判，美國 8 月 ADP 新增非農遠優預期，道瓊開盤衝高逾 450 點，英特爾領軍飆逾 4%，貿易敏感股 3M、開拓重工、蘋果亦同步大漲。

截至台北時週四 (5 日) 晚間 10 時 15 分許：

道瓊指數上漲 458.71 點或 1.74%，暫報 26814.18 點

費半指數上漲 58.11 點或 3.79%，暫報 1577.39 點

台積電 ADR 上漲 2.73% 至每股 44.33 美元

紐約輕原油 (WTI) 上漲 1.26% 至每桶 56.98 美元

黃金下跌 1.89% 至每盎司 1,531.25 美元

VIX 恐慌指數下跌 7.67% 至 16.01 點

美元指數下跌 0.27% 至 98.18 點

道瓊走勢圖。(圖片：investing)

今日關鍵經濟數據：

美國 8 月 ADP 新增非農報 19.5 萬人，預期 14.8 萬人，前值 14.2 萬人。

美國 8 月 Markit 綜合 PMI 報 50.7，預期 50.9，前值 50.9。

美國 8 月 Markit 服務業 PMI 終值報 50.7，預期 51.0，初值 50.9。

美國 8 月 ISM 非製造業 PMI 報 56.4，預期 54.0，前值 53.7。

美國 7 月耐用品訂單月增率報 1.4%，預期 1.0%，前值 0.5%。

華爾街分析

近期美中關稅戰不斷升級已成為數月美股最大逆風，週四美中宣布經貿談判 10 月初華府登場，市場以利多解讀。

FTSE Russell 全球市場研究董事總經理 Alec Young 表示：「美國不斷升級幾個月來，中美貿易緊張關係一直是股市面臨的最大阻力，因此，10 月初登場的高層經貿談判消息傳出後，股市止跌回升並不令人意外。」

Alec Young 表示：「最重要的是，股市需要獲利增長才能推動美股向前，若無美中貿易談判進展，就無法實現這一點。」

美國 ADP 公布 8 月新增就業人數表現大好，大大加深市場預期即將於週五 (6 日) 公布的美國勞工部非農報告，可望亦表現亮眼。

ADP 每月新增就業人數 (圖片：ADP)

8 月 ADP 新增就業人數為 19.5 萬人，遠超市場預期的 14.9 萬人。8 月 ADP 就業人數已連續 3 個月之月增率呈現成長。

Capital Economics 首席美國經濟學家 Paul Ashworth 表示，持續的就業增長顯示美國經濟保持相對良好的狀態。