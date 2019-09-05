台灣櫻花導入AI自動化生產 6家台商回台 累計投資逾5767億元

經濟部投資台灣事務所今 (5) 日宣布，再通過台灣櫻花 (9911-TW)、泰豐 (2102-TW)、台橡 (2103-TW)、博大 (8109-TW)、系統電 (5309-TW) 及羅麗芬 - KY (6666-TW) 等 6 家台商回台案，共帶來逾 85 億元投資、上千個工作機會。截至目前，已有 129 家廠商響應，總投資金額超過 5767 億元。

經濟部指出，廚衛龍頭台灣櫻花近幾年脫胎換骨，除了開發精品級智慧家電帶動消費升級，也與全球最大家電公司美國奇異簽訂合作契約，積極拓展海外市場。預計砸下逾 13 億元投資智能產品研發與興建智慧工廠，更新神岡及大雅廠老舊設備，導入 AI 自動化生產系統，打通自有品牌行銷國際的任督二脈。

由於近年中國投資環境變動，加上歐美高額懲罰性稅率，泰豐輪胎為了維持長期競爭優勢，停止中國產品線，投資近 32 億元在桃園科技工業園區新建廠房，招募 258 個本國員工，持續在研發、設計、品質方面更上層樓。

合成橡膠大廠台橡，近年以發展特用化學為轉型目標，偕同客戶開發高附加價值新技術與新產品，開拓醫療器材、潤滑油粘度改質劑、環保輪胎及特用薄膜等新市場及新應用，台橡準備投入數億元，在高雄岡山擴充高級鞋材產線。

電源供應器製造廠博大，以「P-DUKE」自有品牌及 ODM 雙策略行銷全球，主要客戶涵蓋世界前十大風力機系統廠商 (Siemens/Gamesa 等) ，外銷比率占年度營業額高達 95%。計劃投入超過 12 億元在台中市工業區擴建新廠，新增本國員工 230 人，轉移生產基地來面對高關稅與全球市場供應鏈變化。

系統電子以物聯網、車用電子、胎壓偵測系統、儲能系統等產品為主，受美中貿易衝擊甚鉅，決定擴大投資逾 4 億元，在南投南崗工業區建置自動化新產線，以降低風險來因應美國客戶量產需求，預計招募 400 名以上本國員工。

從台中發跡、在中國成功打造美容王國的羅麗芬集團，規劃投資逾 14 億元在新北市建立 GMP 廠房與 GTP 實驗室，並延攬多名專業人才研發幹細胞修復、抗衰老應用高階產品，將可開啟再生醫療服務的新時代。