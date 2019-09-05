上健身房運動就可省保費 新壽外溢保單三天保費收入衝3000萬元

金管會鼓勵保險業者研發外溢保單，新光金 (2888-TW) 旗下新光人壽今 (5) 日表示，推出業界首創上健身房運動的外溢保單，也就是說，到健身房運動就能賺點數，累點就可折抵下一期保費，鎖定 6 大健身房的 60 萬會員，最高給 5% 保費折扣，上市才短短三天，已賣出 1666 張，保費收入達 3000 萬元。

根據統計，今年上半年，外溢保單初年度保費收入約 1.5 億元，比起去年同期成長高達 13.39 倍。新契約保費件數共 1.3 萬件，比起去年同期僅 2000 件，大幅增加近 5.5 倍。國內幾大壽險公司包括國泰人壽、中國人壽、台灣人壽及新光人壽等都有外溢保單，賣得最好的是健走型保單。

而截至目前，外溢保單的新契約件數約 1.5 萬張，新壽最新推出該公司第三張外溢保單，納入業界首創的健康運動外溢機制，若每週上健身房二次或一次「水中腳踏車」，一週可得 100 點，其他還包括健走計步、上傳登高、路跑完賽證明，累點達標續期保費就有 5% 折扣。

且此保單為重大傷病定期險，訴求 20 到 50 歲的保戶，最高保障到 85 歲，且鎖定健身房客群，上市首日就繳出「開門紅」的好成績，上市首日保費收入即衝破 1200 萬元，三天賣出 1666 張，保費收入也已經達 3000 萬元。

新光人壽商品開發部協理陳欣怡表示，「外溢保單」是結合保戶自主健康管理的保險商品，由保險公司提供保費折減的「外溢效果」，鼓勵被保險人主動降低自身風險或提高健康狀況，達到事前預防的效益，近年已有越來越多民眾開始接受外溢保單。