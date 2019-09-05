中裕愛滋病新藥銷售暢旺 全年營收8億元目標不變

中裕新藥 (4147-TW) 今 (5) 日舉辦法說會，董事長張念原表示，愛滋病新藥 TMB-355 在美國銷售持續暢旺，今年維持營收 8 億元目標不變，TMB-355 的歐盟藥證也有望年底前取得、上市，另外，用於多重抗藥性患者的靜脈推注(IV Push)，最快明年第 2 季可取得美國藥證。

展望後市，張念原表示，愛滋病新藥 TMB-355 屬於高額藥品，一顆藥定價 3.5 萬元起跳，1 名病患 1 年至少要花 10 萬元，目前以美國市場為主，每年約可貢獻 4000-5000 萬元營收，占整體營收 52%。法人表示，自愛滋病新藥上市後，銷售動能強勁，營收有望突破 8 億元。

歐盟方面，張念原指出，TMB-355 已少量出貨至歐盟審查中，預計今年底可通過歐洲藥物管理局 (EMA) 藥證審查，後續將陸續進軍德國、英國及法國。

至於 TMB-355 其他國家授權方面，張念原指出，由於 TMB-355 價格高，除美、歐市場外，會先以經濟體系較佳的國家為主，如中東，另外，中國、巴西、阿根廷、哥倫比亞等，授權機率不大。

張念原表示，靜脈推注 (IV Push) 在美國試驗場所，將招募共 20 名病患，目前已收 5 位病患，且試驗結果安全性無虞，預計明年初可完成收案，明年第 2 季可取得藥證。

蛋白質酶抑制劑 TMB-607，為愛滋病新一代藥品，由於藥效改良不如預期，已暫停所有試驗。

中裕 8 月營收 8544 萬元，創新高，月增 51.45%，年增 2.6 倍；累積前 8 個月營收 4.25 億元，年增 4.69 倍