彭博：撤回《逃犯條例》並非治療香港經濟的「特效藥」

彭博經濟學家萬千週三 (4 日) 撰文表示，港府雖然撤回了引發數月動亂的《逃犯修訂條例》，點燃了人們對香港經濟的一絲希望，期待香港開始擺脫經濟動盪，但萬千認為，在美中貿易戰升級、全球經濟放緩的趨勢下，港府即使撤例，也可能不會立即令香港經濟復甦。

萬千表示，在得出結論之前，市場將觀望政府做出的這種姿態將帶來何種反應，但任何一方緩解緊張局勢的努力，確實仍是帶領香港經濟朝著正確方向邁出一步。

萬千認為，即便如此，香港的名譽顯然已經遭到抗議活動的打擊，任何復甦將是一場持久戰，特別是在美中貿易戰升級，以及全球主要經濟體放緩的背景之下。

香港經濟已跌入低谷

而由於受到反送中抗議、中國經濟需求放緩的雙重影響，香港經濟預計將自 2008 年金融危機以來，首次陷入衰退。

香港第二季 GDP 已較第一季萎縮 0.4%，同時 IHS Markit 週三 (4 日) 最新發布的 8 月份採購經理人指數 (PMI) 更是跌至 40.8，景氣下挫至 2009 年 2 月來最低，企業悲觀情緒濃厚。

香港採購經理人指數 (PMI) (圖：IHS Markit)

IHS Markit 報告分析，企業 8 月份的新接業務量銳減，而香港出口至中國訂單不斷創新低，導致新訂單出現 10 年最大跌幅。受訪業者表示，主要受到美中貿易爭端持續、人民幣大幅貶值以及示威活動升溫影響。

IHS Markit 經濟學家 Bernard Aw 表示，PMI 數據顯示香港經濟在第 3 季陷入衰退，業務量在示威活動的衝擊下逐漸轉差。

日前香港政府公布紓困措施，注資至少達 190 億港元。Bernard Aw 認為，香港政府旨在為經濟注入增長動能，但若經濟進一步走弱，決策者必須考慮加碼提振。

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