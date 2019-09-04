小摩將中國公債納入旗下國際指數 潛在外資流入超200億美元

繼彭博巴克萊指數之後，又一個重要的國際債券指數將納入中國債券，中國債市國際化步伐有望進一步提速。

摩根大通表示，從 2020 年 2 月 28 日起，將分 10 個月，將若干流動性好的中國國債納入多檔基準債券指數，其中，GBI-EM Global Diversified 指數和 GBI-EM (Narrow) Diversified 指數中的中國債券權重將達到 10% 的上限。

據摩根大通月度資產管理規模的調查，追蹤摩根大通全球新興市場系列指數 (GBI-EM) 的資產規模達 2260 億美元，其中 GBI-EM Global Diversified 指數占 2020 億美元，彭博據此計算，當中國債券納入權重達到 10% 時，潛在外資流入規模將超過 200 億美元。

「這個消息肯定是比較大的利好，也是人民幣國際化和中國債市開放的重要一步，」中信證券固收研究主管明明在電話採訪中表示。他並指出，全球主要經濟體來看，中國國債利率是比較高的，海外投資人對境內債券市場的興趣在不斷提升，未來境外資金料繼續流入在岸債券市場。

根據公告，納入摩根大通指數的中國債券剩餘期限必須在 2.5 年以上、流通金額在 10 億美元以上，目前已挑選出的 6 檔國債基本是 5 年、7 年和 10 年期品種，還有 3 檔將在今年第四季公佈。

今年 4 月份起，彭博巴克萊全球綜合指數已經開始分期納入中國國債和政策性金融債。中債最新的托管數據顯示，截至 8 月末，境外機構已經連續九個月增持托管在中債的中國境內債券，總持有規模繼續在刷新歷史新高。

西班牙銀行首席亞洲經濟學家夏樂預計，此次指數納入預計未來一、兩年內會給中國債券市場帶來數百億美元的資本淨流入。

渣打銀行中國宏觀策略主管劉潔也在採訪中稱，與彭博巴克萊指數帶來的 1000-1200 億美元的流入相比，本次摩根大通將中國債券納入指數料帶來 200-300 億美元的資金被動流入，接下來富時也有可能跟隨這樣的行動。

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