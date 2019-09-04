〈瑞信亞洲科技論壇〉5G產業發展俏 明年裝置出貨上看1.58億台 有助台供應廠營運

瑞信證券與證交所今 (4) 日舉行「第 20 屆亞洲科技論壇」，亞洲科技研究部主管 Manish Nigam 指出，隨著 5G 技術普及，裝置明年出貨量上看 1.58 億台，也有助未來幾年智慧型手機整體年成長率提高 3-4%，也可望為台灣科技業帶來龐大機會。

Manish 表示，亞洲科技產業機會來自 5G 技術進步，伴隨全球多國陸續標售 5G 頻譜，明年下半年市場可望迎來 5G 普及，預估相關裝置全年出貨量將達 1.58 億台，且持續存有成長空間。

瑞信預估，下半年智慧型手機收入將較去年同期下降 8%，iPhone 則因換機週期拉長減少約 15%，但 Manish 指出，隨著 Android 手機廠陸續推出 5G 裝置，Apple (AAPL-US) 也將於 2020 年跟上腳步，且目前價格與 4G 手機相差不遠，加上裝置類型更多元，預期將開啟新一輪換機週期，有望推動未來幾年智慧型手機整體年成長率提高 3-4%，屆時電信商若是無法提供 5G 服務，恐面臨被淘汰的命運。

而半導體與主要零組件廠也蓄勢待發，可望受益於特定零組件供應及智慧型手機整體出貨提升，如聯發科 (2454-TW) 整合式晶片組預計於明年第 1 季問市，隨著未來更多種類推出，將可望應用在中低階手機中。

另外，關於美中貿易戰的影響，Nigam 強調，因川普的反覆無常，使發展依然原地打轉，但隨著美國總統大選到來，兩國將暫時休兵，屆時便能享受 5G 果實。