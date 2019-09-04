〈IFA電子展〉華碩下半年拚營運逐季改善 Q4營收可望較去年小幅成長

品牌大廠華碩 (2357-TW) 共同執行長許先越、胡書賓表示，隨著華碩新品陸續推出，下半年力拚營運逐季改善，商用筆電比重提升至 1 成以上，法人預期，華碩本季品牌合併營收仍會較去年衰退，但衰退幅度將逐步收斂，第 4 季將持平去年水準或小幅成長。

許先越表示，他與胡書賓接任共同執行長職位已經 8-9 個月，短期任務是要讓公司營運回到正軌，去年因為打消手機業務，讓營運表現不如預期，但扣除手機業務，本業表現還算不錯，下半年個人電腦產品除將固守消費性、電競市場外，將持續擴大布局商用、創作者市場，手機業務則會著重印度、印尼，雙印市場的布局。

個人電腦業務方面，許先越表示，華碩主要分為消費性、商用、電競、創作者等 4 大面向，今年在市場上也陸續推出窄邊框、高屏占比的產品，未來將逐步擴大商用產品布局，而商用電腦目前占整體 PC 業務僅逾 5%，今年目標是達到 1 成以上，將從消費型產品市占具優勢的東南亞六國市場切入，包含印尼、泰國、馬來西亞、越南、新加坡、菲律賓。

電競產品方面，胡書賓表示，華碩 2006 年推出 ROG 品牌從板卡切入電競市場，目前在不含中國的全球電競 PC 市場中，已拿下 15 個地區的市占冠軍，雖然今年的電競市場成長相對往年趨緩，但預期仍有 2 位數成長，目前電競 PC 占華碩整體 PC 的 15-20%。

許先越表示，華碩需要去尋找企業的另外一隻腳，公司內部有新的事業群瞄準 AIoT、穿戴式裝置，除了今年將推出第二代 Vivo Watch 外，內部的 AIoT 事業，雖然組織架構還不大，但現階段已有接到歐洲工廠自動化的訂單。

面對全球政經局勢變化快速，華碩財務長吳長榮表示，美國總統川普不可預測性大、匯率也變化快速，將增加貨幣避險部位，降低風險，但依目前來看，下游通路商信心確實受貿易戰不確定性影響，但預期 10、11 月仍有購物節的備貨需求，下半年力拚營運逐季改善，目前華碩筆電、桌機產品占營收比重 70%，零組件板卡類產品則占 30%。

法人表示，華碩板卡類產品需求較為穩定，筆電產品則隨新品陸續上市，本季出貨可望逐步升溫，在扣除去年停業事業後，品牌合併營收年減幅度可望逐步收斂，預估第 4 季將持平去年或小幅成長，但全年來看，營收仍將低於去年水準，獲利則會比去年來得好，主因是去年打消手機業務。