郭明錤點名神盾擁雙動能 2020年營收將倍增

天風國際分析師郭明錤今 (4) 日出具報告指出，神盾 (6462-TW) 2020 年營收將倍增，主要受惠 2 大效應，包括公司改採 PB 演算法、三星旗下機種的屏下指紋辨識滲透率提高，雙引擎驅動下，2020 年營收上看 117.4 億元，年增 127%。

郭明錤表示，2020 年三星手機採用 OLED 的比重將年增 18 個百分點，達整體手機出貨量的 70%，其中，屏下指紋滲透率從 33% 提升至 57%，預估三星採用神盾的屏下指紋辨識出貨量上看 1.3 億顆，對神盾的營收貢獻約 117.4 億元。

郭明錤指出，三星預估 2020 年第 1 季發布 Galaxy S11，將成為全球首款採用超薄屏下指紋辨識的手機，而神盾為三星獨家超薄屏下指紋供應商，可望連帶受惠，至於由聯發科 (2454-TW) 轉投資的匯頂，則因能提供的支援有限，難以切入三星供應鏈，預計 2019-2021 年，三星屏下指紋辨識手機出貨量，分別為 1 億、1.8 億、2.2 億台。

新技術部分，郭明錤表示，神盾最快在今年第 4 季開始採用效能更好、成本更低的 PB(Precise Biometrics) 演算法，有助新技術持續推出，包括超薄、LCD 光學、新設計高聲波等，其中，2021 年超薄屏下指紋辨識將取代光學，成為 OLED 屏下指紋辨識的主流。

此外，神盾若在 2020 年成功開發 LCD 屏下指紋辨識，2021 年即可見到營收挹注，預估其出貨量在 2021 年將成長至 0.4 億顆，在三星旗下機種的滲透率也可望提升 11 個百分點，上看 68%。

最後，郭明錤指出，三星屏下指紋辨識的訂單，對神盾 2019/2020/2021 年的營收分別為 51.7 億元 / 117.4 億元 / 184 億元，故神盾整體營收可望在 2020 年成長約 100%，後市可期。