〈神盾法說〉三星出貨暢旺帶動 下半年逐季上揚 Q4將見營收高峰

指紋辨識 IC 廠神盾 (6462-TW) 今 (13) 日舉辦法說會，展望第 3 季，財務長張家麒表示，隨著三星 A 系列等中低階機種持續熱銷，帶動神盾出貨暢旺，加上中國客戶小量出貨，動能持續看增，估本季營收將優於上季，惟受整體環境影響，訂單能見度仍偏低，不過主力客戶三星手機歐洲銷售傳捷報，預期第 4 季營收將見到今年高峰。

張家麒指出，目前神盾光學產品營收比重已遠超過 5 成，下半年 OLED 面板陸續獲中低階機種採用，可望帶動屏下指紋辨識出貨，加上更新軟體後，下半年成本可大幅縮減，毛利有望提升。

此外，神盾在 LCD 面板部分，因背光模組與屏下指紋結合難度高，導致客戶成本提升，對於客戶是否有意願採用高成本，導入低毛利產品，目前仍在評估中。

客戶方面，張家麒表示，三星目前仍是神盾主要營收貢獻來源，積極開發中國市場，但在對手匯頂守勢強勁下，攻占市場有難度，但也強調，今年客戶目標數量為中國 2 家、韓國 1 家，將朝此方向積極前進。

展望下半年，張家麒指出，由於下半年迎來手機備貨潮，加上主要客戶三星在歐洲銷量開出紅盤，神盾下半年出貨明顯增溫，但受拉貨時間差影響，第 4 季才會見量，預計今年第 4 季將是全年營收高峰。

最後，在神盾與匯頂訴訟方面，張家麒表示，之前立微 (Silead) 被告時已有準備，加上目前已與中國知名律師事務所合作，預計可將傷害減到最低，至於客戶端方面，則表示，目前客戶較無激烈反應。