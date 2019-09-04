亞馬遜擬全美推行單日送貨 華爾街最大多頭喊漲45% 目標價2600美元

在週二美股一片殺戮中，亞馬遜 (AMZN-US) 罕見收高，係因 RBC Capital 提高其目標價至 2600 美元，主因是看好亞馬遜 Prime 單日送貨計畫，分析師並大讚「贏！贏！贏！」。

亞馬遜週二約收高 0.8% 至 1789.84 美元，今日內含 103 檔成分股的 Nasdaq-100 指數中，僅有 14 檔收高，亞馬遜便是其一。

RBC 分析師 Mark Mahaney 將原本 2250 美元的目標價調升 16% 至 2600 美元，隱含漲幅 45%。

根據 FactSet 追蹤 47 位分析師，他們目標價平均為 2291.39 美元，Mahaney 的新目標價高出 13.5%，也略高於先前華爾街對亞馬遜最看漲的 First Shanghai. 分析師 Qian Li 的目標價 (2573.40 美元)。

根據 SEC 最近期 10Q 檔案，截至 7 月 17 日，亞馬遜在外流通股份 4.947 萬股，若以 Mahaney 新目標價估計，隱含亞馬遜市值上看 1.29 兆美元。

他也重申其優於大盤的評級，非常看好亞馬遜計畫 1 年內全美推行 Prime 單日運送方案，以及 2-3 年內推至國際市場。

「我們相信，隨著單日運送計畫推行全美和全球，亞馬遜營收和單位成長假以時日將快速提升。」Mahaney 報告指出。

Mahaney 上修亞馬遜 2020 年獲利預估，自先前 33.90 美元調高至 39.91 美元，預估營收也自 3346 億美元上修至 3371 億美元。FactSet 調查的共識預期為 2020 年 EPS 33.43 美元、營收 3314 億美元。

「我們對網路零售業進行 7 年調查，其結果顯示美國網路用戶 64% 對單日出貨計畫『極度』或『非常有興趣』，這比例非常高且持續上升中，所以亞馬遜這回切中需求，單日出貨計畫是真正的成長曲線倡議。」

Mahaney 表示，亞馬遜網站上的賣家也與消費者一樣樂見單日出貨計畫，這個計畫會提高亞馬遜打造自家服務快遞 (SWA) 的潛力，亞馬遜藉由 SWA 已相準超過 9000 億美元的第三方物流市場。

Mahaney 大讚單日出貨計畫讓 Prime 會員資格對消費者更具吸引力，讓 FBA 對賣家更具吸引力，賣家多了後就會增加 Prime 供應的商品，接著 Prime 會員資格對消費者更迷人... 如此循環下去，就是贏、贏、贏。」

亞馬遜今年迄今股價上漲 19.2%，線上零售業 ETF 同期漲幅 16.9%。Nasdaq-100 迄今已上漲 20.0%，而道指同期上升 11.8%。