中國限產停產一波波 鋼鐵業下半年有轉機？

今 (16) 中國發改委新聞發言人孟瑋指出，相關部門將在第三季展開鋼鐵、煤炭產業淘汰落後產能的工作督導檢查，加強防範已退出產能死灰復燃。

(圖: 東方財富網) 鋼鐵類股指數日線走勢

孟瑋表示中國發改委對地方確實防範違法違規新增產能、「地條鋼」死灰復燃等措施提出明確要求。此外，結合煤炭供需形勢和資源運作情況，制定產能 30 萬噸 / 年以下（不含 30 萬噸 / 年）煤礦分類處置方案，要求達不到安全環保的煤礦停產，持續減少無效率的供給。



鼓勵煤炭和發電企業投資建設煤電一體化項目及相互持股、換股等多種方式發展煤電聯營，目前已公布第一批煤電聯營重點推進項目名單。

隨著去產能的推動，及南方小型煤礦加速停產，煤炭生產進一步朝向晉陝蒙地區集中。此外，中國發改委鼓勵推動電煤中長期合同簽約，推動供需雙方再新簽一批合約。

6 月底，中國唐山市就宣布鋼鐵企業停產、限產的政策。內容指出，今年 8 月 1 日前，績效評等為 A 類的鋼鐵企業，燒結機、高爐、轉爐、石灰窯限產 20%，其他企業限產 50%。

由於中國唐山市是中國的鋼鐵生產重鎮，因此在這次停產限產後，對於供給端恐造成重大影響。

光大證券表示，唐山限產等這類環保政策性事件，可能對鋼鐵產業供給量產生一定抑制，有利於支撐鋼鐵產業短期獲利，但中長期影響則仍需關注限產的持續性。

針對鋼鐵產業的變化，國泰君安認為，在限產政策逐漸落實的情況下，鋼鐵高爐開工率將持續下滑。而預估隨著唐山等限產的政策實施，供應減少將紓緩目前鋼材供給過剩的情況。

上半年鋼鐵業績不樂觀

截至昨 (15) 日為止，中國鋼鐵類股中已公布上半年業績預告的公司有 8 家，其中只有 3 家公司預告業績優於預期，比重不到四成。

根據統計，目前已有常寶股份、武進不銹、久立特材、華菱鋼鐵、韶鋼松山、太鋼不銹、沙鋼股份、鞍鋼股份公布上半年業績預告。其中只有常寶股份、武進不銹、久立特材等指出上半年業績告捷，這三家企業純益年增率分別為 65%、64%、60%。

