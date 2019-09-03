印尼提早兩年實施鎳礦石出口禁令 鎳價飆至5年高點

倫敦金屬交易所 (LME) 鎳價週一 (2 日) 觸及 5 年高點，主要受到供應短缺憂慮影響，因為全球最大的鎳生產國印尼，將由 2020 年 1 月開始停止鎳礦石出口，比原先計畫提前了兩年。

倫交所指標期鎳週一上漲 0.9%，至每噸 18060 美元，盤中一度來到 18850 美元，創 2014 年 9 月以來最高，今年以來鎳價已累計上漲近 70%。受市場情緒影響，3 日開盤的滬鎳上漲 4.26％，鐵礦石漲超 3％。

倫交所鎳價變化

印尼能源暨礦產資源部主管煤炭和礦產品司長 Bambang Gatot Ariyono 表示，此一禁令將適用所有等級的鎳礦石，無論是否還有合約均須遵守，這就是為何提前 4 個月宣布的理由。

高盛在週日的報告中認為，受禁令影響，預計 3 個月倫敦鎳價將達到每噸 20000 美元。

Benchmark Mineral Intelligence 分析師 Caspar Rawles 表示，這實際上是時間落差的問題，而非供應問題，不過未來隨著電池行業的需求成長，供應問題也將隨之而來。

鎳是電動車鋰電池的基本原料之一，而隨著各國政府與消費者力求減少化石燃料汽車的有害排放，電動車的銷售料將快速成長。

德國商業銀行表示，過去 2 個月鎳價飆升近 50%，市場參與者仍然擔心未來幾年全球鎳市場可能會大幅供應不足。但這些擔憂有些誇大，當前價格部分受到投機驅動。

印尼是全球最大的鎳礦生產國，去年佔全球鎳礦供應量的 26%，此一禁令將影響向全球最大鎳消費國中國供應的礦石。中國進口鎳礦石生產鎳生鐵 (nickel pig iron，NPI)，然後用於生產不銹鋼。儘管印尼本身也可生產，但礦石禁令可能會破壞中國的 NPI 產量。