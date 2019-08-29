前聯電執行長孫世偉 接任紫光旗下武漢新芯總經理兼執行長

繼先前宣布延攬前南亞科 (2408-TW) 總經理高啟全擔任 DRAM 事業群執行長後，中國紫光集團再宣布將由曾任聯電 (2303-TW) 執行長、現任紫光集團全球執行副總裁的孫世偉，接任紫光旗下武漢新芯總經理兼執行長。

孫世偉 2017 年加入紫光集團，擔任紫光集團全球執行副總裁，在轉戰紫光之前，孫世偉在聯電任職長達 20 年，從 1995 年加入聯電後，歷經製程研發、晶圓廠廠長，並擔任執行長，2012 年更升任副董座，不過，他於 2015 年申請退休，也辭任聯電董事一職。

武漢新芯為湖北省和武漢市，於 2006 年合資成立，主要產能為 2 座 12 吋晶圓廠，生產 NOR Flash 晶片，及 CMOS 圖像傳感器晶片的代工製造，原為中芯國際代管，2016 年起由紫光、大基金、湖北政府合資成立的長江存儲，納入全資子公司，以掛牌上市為目標。

紫光集團今年 6 月底發文公告籌組 DRAM 事業群，由曾任中國工信部電子信息司司長刁石京擔任事業群董事長、高啟全擔任執行長，日前更與與重慶市政府簽署合作協議，將在重慶投資建置 DRAM 總部研發中心與 DRAM 廠等，加速擺脫對 DRAM 進口的依賴。