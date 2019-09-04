低壓籠罩 中國土地市場冷颼颼

中國兩家地產市調機構均公布最新 8 月份中國土地市場拍賣情況，顯示出中國土地市場延續交易低迷的局面。數據反映出土地市場流標情況增加、政府賣地收入減少、土地溢價率創下今年新低、建商縮手觀望。

克而瑞研究院監測發現，8 月中國重點城市成交土地 497 筆，流標 79 標，流標率 13.7%，比 7 月增加 2.1 個百分點。

中國指數研究院的數據則顯示，8 月中國 300 城市土地市場整體成交量較 7 月下滑逾三成，成交均價小幅成長，土地出讓金總額不論是與去年同期相比、或是與 7 月份相比均呈現下滑。

土地出讓金溢價率方面，克而瑞的數據顯示約 10%，中指院的數據約 9%，溢價率創出年內新低。

同時，克而瑞數據顯示，1 月～8 月新增土地儲備的前一百大中國建商中，近三成企業 8 月份未出手購地，顯示在取得資金來源受阻，以及房市調控趨嚴之下，建商普遍縮手觀望。

而中指院數據顯示，8 月份中國 300 城共推出土地面積 9565 萬平方公尺，月減少 8%，年減 17%。8 月份土地成交面積達 6061 萬平方公尺，月減 32%，年減 25%，顯示供需兩端均呈現下滑。

(資料來源: 中指院)

從各線城市來看，一線城市土地供應量較 7 月下滑，成交量則是比 7 月份大跌約 50%，土地出讓金則減少逾 50%。

二線城市供應量較 7 月份下滑，成交方面則是量與價均不如 7 月份。至於三四線城市的供應量則增加逾一成，樓面均價出現年增，出讓金總額較 7 月下跌約 30%。

在土地出讓金收入方面，中指研究院指出，8 月土地出讓金總額呈現年減，金額達人民幣 3100 億元，平均土地溢價率為 9%，較上個月下降 5 個百分點。

其中一、二、三四線城市分別收到的土地出讓金為人民幣 237 億元、人民幣 1751 億元和人民幣 1112 億元。其中，以三四線城市土地溢價率最高，達 16%，一線城市土地溢價率最低，只有 1%。

