政策打壓 陸土地溢價率漲幅今年首降

中國多家市調機構公布今年前 7 個月土地市場的監測報告。數據顯示，土地成交面積、土地出讓金和土地溢價率等多項關鍵指標開始下滑。

其中，反映土地市場熱度的溢價率方面，7 月份 40 個典型城市土地成交溢價率為 19.9%，比 6 月份下降 1.7 個百分點，結束連續 6 個月上升的趨勢。

易居研究院公布的資料顯示，今年 1～7 月，中國 40 個主要城市土地成交建築面積 3.07 億平方公尺，年增 0.2%。土地出讓金收入人民幣 1.6 兆元，年增 18.7%。

從 7 月份單月來看，土地市場在供需兩端都有走弱趨勢，供應方面，第二季以來土地供應下滑趨勢正在延續。7 月 100 個大中城市土地供應 1060 筆，土地供應面積 4327 萬平方公尺，月減 22%，年減 27%。

土地市場成交方面，7 月份 40 個主要城市土地成交建築面積 5273 萬平方公尺，月增 2%，已連續 5 個月呈現正數；土地出讓金收入為人民幣 2774.1 億元，環比下降 6.1%，同比增長 20.0%，土地出讓金收入增幅由正轉負。

此外，7 月單月地價明顯出現下跌，顯示土地市場正在降溫。

而根據 CREIS 中指數據顯示，受其監測的 300 個城市，7 月份土地市場成交達 6709 萬平方公尺，月減 23%，年減 31%。

資料來源: wind

同時，完成土地出讓金人民幣 3760 億元，年減 9%，月減 25%。土地溢價率為 13%，月減 6%。

易居房地產研究院表示，7 月 31 日中國中央政治局會議提出「不將房地產作為短期刺激經濟的手段」，已再一次確定「房住不炒」的指導方針。

過去，中國每逢經濟下跌時便以刺激房地產做為手段的預期被打破。同時，中國人行將解決房地產佔用信貸資源，及消費性貸款、銀行理財等資金違法進入房地產市場等問題。

目前已有多家建商表示下半年減少購買土地數量，預估下半年土地市場將降溫。

