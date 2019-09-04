Snap獲升評、目標價20美元！然華爾街們仍有疑慮

Snap (SNAP-US) 週二獲分析師上修評級，股價收高，券商預期股價上看 20 美元。

Evercore ISI 分析師 Kevin Rippey 將該股評級自「符合市場」調升為「優於市場」，目標價增加 2 美元至每股 20 美元。

去年 Snap 因為改版失敗而面臨死亡命運，股價觸及 4.82 美元的歷史低點，當時改版後短期內造成 iOS 用戶使用不便，但這問題已經改善，加上期待已久的 Android 版 app 也終於在今年春季推出，擴大用戶範圍。

Snapsters 今年第一季增加 400 萬用戶，第二季每日活躍用戶人數又增加 1300 萬人，目前每月活躍用戶基礎約莫 5 億人以上，相比推特 (TWTR-US) 每月活躍用戶 3.35 億人、社交龍頭臉書 (FB-US) 則為 24 億人。

今年 Snap 股價漲幅近 200%，幾乎返回 2017 年 IPO 時的價格 17 美元，週二又因為評級獲調升，免去連同大盤血洗的衝擊，週二 S&P 500 下跌約 0.7% 時還能收高 0.7% 左右。

根據 FactSet，另有其他 4 位分析師也將 Snap 目標價訂在 20 美元或以上的價格，平均約莫 17 美元 (依據 FactSet 追蹤的 35 位分析師）。雖然大致上 Snap 評級仍為持有，但均價已自去年底的 8 美元左右跳升上來。

Rippey 指出，4 月時推出的 Snap Games 尤其具有潛力，因為用戶可以直接在 app 上與朋友互動。

Snap 現在商機來自無法跳過的廣告，目前有 6 款遊戲，其中一款來自 Zynga (ZNGA-US)。Rippey 認為，「到 2020 年初期，遊戲可讓營收不斷成長，帶來數百萬美元。」

「以用戶趨勢、營收和改善後的獲利率來說，Snap 近期基本面仍非常正面，遊戲提供了 Snap 可靠的成長增加之媒介，很適合平台對年輕族群的多元化吸引力，年輕族群喜歡創新的數位體驗擴大至現實生活中的關係。」

華爾街仍遲疑

雖然 Evercore ISI 看好 Snap，但 FactSet 追蹤的 35 位分析師中，僅有 9 位給予買進評級，按華爾街標準來說，這只是偏小的多頭。相較而言，根據 FactSet，追蹤臉書的 46 位分析師中，35 位給予買進或等同買進的評級。

這意味分析師基本上錯過了 snap 今年的大反彈，年初時 Snap 的分析師目標價平均僅 8 美元，雖然不斷上修目標價，但也僅是貼著 Snap 的漲勢調升，現在平均目標價為 17 美元，較目前水準只高了不到 10%，但與此同時，華爾街對臉書的目標價卻較現價上行 25%。

SunTrust Robinson Humphrey 分析師 Youssef Squali 今夏報告表達了對 Snap 股票仍持保留態度的一些觀點。

「Snap 每日活躍用戶的近期成長趨勢以及用戶與產品間的互動增加，且其內容能提供財務表現更進一步的動力，但其產品開發、行銷和聘僱恐怕會進一步壓縮利潤。」

Snap 公司拒絕回應華爾街對公司的觀點。

Snap 在 2023 年之前預計不會產生純益，市場也擔心 Snap 廣告驅動的模式在下一次經濟低迷期間會如何變化。野村 Instinet 分析師 Mark Kelley 上個月報告指出，「針對現金流負面的公司，我們應該謹慎看待，比如這可能是 Snap 會發生的事。」

Snap 全年營收的華爾街共識今年已調升 11%，約莫 16.9 億美元，至少表明華爾街對 Snap 的業務前景抱持樂觀。