〈財報〉趣味濾鏡策略成功！Snap 第二季優於預期 盤後一度漲逾12%

App 開發商 Snap (SNAP-US) 週二公布第二季財報優於分析師預期，盤後一度飆漲 12%，但稍後收斂至 9% 左右。

Snap 第二季虧損小於預期，同時用戶成長和營收則高於預期。

財報關鍵數據

每股虧損：6 美分 vs. 10 美分 (Refinitiv 調查的共識預期)

營收：年增 48% 至 3.88 億美元 vs. 3.597 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

毛利率：46% vs. 30% (去年同期)

全球每日活躍用戶 (DAU)：2.03 億人 vs. 1.924 億人 (FactSet 調查的共識預期)

每用戶平均收入 (ARPU)：1.91 美元 vs. 1.84 美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

Snap 執行長 Evan Spiegel 表示，「我們的社區、參與度和營收的成長，是過去 18 個月來完成數次轉型後的成果，未來期待鞏固我們的動能並在這些領域取得重大進展。」

Snap 的 DAU 連續 2 季成長，與一年前的光景大不相同。去年第一季該公司 DAU 1.91 億人，但第二季萎縮至 1.88 億人。

Snap 毛利率提升，財務長 Derek Andersen 表示，「我們持續在降低單位成本方面取得重大進展，包括推出 Snap 的成本、推出其他有印象和關鍵驅動力的基本設施之成本。」

Snap 撐過了 2018 艱難的一年，今年股價反彈，自去年 12 月 21 日的股價谷底 4.99 美元反彈上升超過 180%，週二盤後更一度超過 16.5 美元。

該公司 2017 年以 17 美元掛牌上市。

第三季財測

營收：4.10 億美元至 4.35 億美元

DAU：2.05 億人至 2.07 億人 vs.1.955 億人 (FactSet 調查)

Evan Spiegel 將 Snap 轉型，聚焦核心的年輕用戶，由於善用 AR 技術在自拍功能上以及分組照片，因而吸引大批廣告商，也改善了用戶之間的互動，例如童趣濾鏡能讓用戶自拍後看起來像小孩、性別交換的濾鏡... 等等。

「這些受歡迎的濾鏡讓數百萬用戶湧入重載 Android app，從而體驗到改善後的新版 Snapchat，且提高了參與度。我們的廣告業務和自助服務平台強化，意味著我們更能將用戶提高的參與度化為獲利，乃至於加速營收成長。」