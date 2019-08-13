〈財報〉工業富聯上半年淨收益成長0.62%達到54.78億元

工業富聯 (601138-CH) 作為去年最受關注的「獨角獸」概念股之一，在這一年的經歷可謂跌宕起伏，該公司在今日 (13 日) 發布了上半年財報，營收與淨收益呈現穩步增長。

以下是工業富聯上半年財報關鍵數據整理:

營收：1,705.08 億元，年增率 7.24%

歸屬母公司淨收益：54.78 億元，年增率 0.62%

從部門類別來看:

通訊設備業務營收：年增 1.65%

雲服務設備營業營收：年增 15.08%

精密工具及工業機器人業務營收：年增 15.22%。

近期以來，工業富聯持續加大核心領域研發與投入，加碼 5G、HPC、精密工具等智慧製造核心技術的研發，因此下半年研發費用較去年同期成長 18.66%。其中，包括 5G 在內的雲端網路設備及工業網路研發投資金額成長了 49.94%。

談及 5G 產品的佈局，該公司 CEO 鄭弘孟表示：「目前已有幾十萬台出貨，且 5G 產品需求可望在 2020 年下半年持續增加，將能帶動公司業務成長。」

在去年中，工業富聯 A 股上市，發行價為 13.77 元，在當日上漲 44%，達 19.62 元。之後三天工業富聯連續上漲，一度來到 26.08 元高點。不過在 4 個月後工業富聯首次跌破發行價，最低跌至 10.99 元，此後走勢一路震盪。截至今日收盤，股價為 13.49 元。

工業富聯董事長李軍旗在先前曾回應表示，影響股價有多因素，外部的大環境和製造業轉型都有所影響。目前，工業富聯著重在戰略及核心技術等。公司需長期的戰略性的準備，並更關注在長線上。