出動FBI施壓、扣押員工！華為列「9大不正當手段」指控美國打壓

美國司法部已於 8 月 30 日，針對華為啟動新一輪竊取商業秘密之調查，美方提及了有關葡萄牙公民 Rui Pedro Oliveira 之舉報，Oliveira 控告華為竊取了伸縮鏡頭設計，華為週二 (3 日) 對此回應，華為從未竊取 Oliveira 之商業秘密，美方此舉只是要抹黑華為，進而打擊並限制華為的全球領先地位。

週二 (3 日) 華為除了聲明並未竊取商業秘密之外，更列出了美方透過「9 大不正當手段」，指控美國政府濫用司法打擊華為。

華為週二 (3 日) 發表聲明澄清，2014 年 5 月 28 日，在 Rui Pedro Oliveira 主動要求下，華為美國子公司人員與其進行了一次短暫會晤，會上 Oliveira 主動推銷伸縮攝影鏡頭設計方案，但華為並未使用他的設計方案。

2017 年，華為開始銷售自主研發的 EnVizion360 全景攝影鏡頭。

從 2018 年 4 月到 2019 年 3 月，Oliveira 通過郵件聲稱華為公司的 EnVizion360 鏡頭侵犯其所持有的美國專利，並多次威脅如果華為不支付其高額費用，將通過媒體和政治途徑給華為施加壓力。

華為方面稱，該公司的研發團隊從未接觸過源於 Oliveira 的信息，華為的設計方案是不可伸縮、帶兩側魚眼鏡頭的全景攝影鏡頭，與 Oliveira 可伸縮的單側鏡頭的非全景攝影鏡頭設計方案，是完全不同。

華為表示，為維護公司聲譽及合法權益，2019 年 3 月 26 日，華為先行向美國法院提出請求確認未使用 Oliveira 專利，華為指出，這本是一個非常普通的民事訴訟程序，但 Oliveira 拒絕接受法庭傳票的送達，拖延參與美國法庭程序。

華為進一步指控美國政府，一段時間以來，美國政府不僅動用其政治和外交影響力，遊說各國政府禁止使用華為設備，更是動用其國家機器，濫用司法、行政權力，採用各種不正當手段騷擾、影響華為或合作夥伴的正常業務。

華為列出美方對該公司使用的「9 大不正當手段」包括：

通過執法機構威脅、恐嚇、要挾、利誘、策反華為在職或離職員工為其工作； 以不正當的方式搜查、扣押、甚至拘捕華為員工或合作夥伴； 設置各種陷阱或圈套，冒充華為員工，創造案件，試圖形成對華為不利的不實指控； 採取網路攻擊的方式不正當的刺探華為的內部網路和信息系統； 通過 FBI 上門約談的方式進行施壓，要求華為員工作為內應配合獲得華為信息； 動員和策劃與華為有商業合作或有商業衝突的公司對華為進行不實指控或釣魚； 蒐集各類虛假的針對華為的負面報導，並以此為依據展開調查； 將歷史上已經解決的民事案件，以技術秘密竊取等理由，進行選擇性的刑事調查或起訴； 通過恐嚇、拒發簽證、扣貨等方式，阻撓正常的商業活動和技術交流。

華為最後指出，美國政府採取的這些惡劣行為的目的，無非是希望將華為抹黑為通過盜竊他人商業秘密發展起來的公司，打擊和限制華為的全球領先地位。