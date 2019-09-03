澳洲央行維持利率在歷史低點1.0% 但不排除後續降息

澳洲央行今 (3 日) 在利率會議上宣布，將現金利率維持在 1.00% 不變，符合市場預期，但由於全球經濟面臨下行風險，不排除之後採取進一步降息。

RBA 表示，目前經濟下行風險仍在，但全球經濟前景仍屬合理。上半年受到家庭消費低迷加上低薪資成長拖累，澳洲經濟成長低於此前估計，但預計澳洲下半年在低利率、減稅以及政府基礎建設支出的挹注下，經濟增長將逐步加強。

RBA 預期，澳洲必須維持低利率至一段時間，除了進一步降低失業率外，在實現通膨目標上也能取得更有把握的進展，不排除在必要時再採取降息舉措。

此前，央行總裁 Philip Lowe 試圖透過連續兩次降息，減緩全球經濟動盪為澳洲帶來的衝擊。Lowe 於聲明表示，國內消費前景依舊是影響經濟的主要不確定因素，希望近期的家庭減稅能夠推動消費，而澳幣貶值能夠提振出口表現，保護本國免受全球經濟動盪影響。

房價提升有助於提振消費者信心並增加支出。聲明指出，澳洲全國房價在 8 月月漲幅達 0.8%，創兩年半來最大增幅，顯示澳洲房價已漸趨回溫，待住房穩定跡象以及後續減稅效應發酵，預計將進一步支撐國內消費。

另外，近幾個月來，澳洲將失業率維持在 5.2% 不變，勞動力增加同時能夠滿足市場強勁需求，惟薪資成長低迷。觀察整體勞動力市場，顯示澳洲的經濟尚可支撐低失業且均衡的勞動力環境。

針對美中貿易情勢，Lowe 表示，經濟前景的不確定降低了企業的貿易情緒，導致企業紛紛削減投資，他認為這樣的情緒會損害像澳洲一樣的小型經濟體。

經濟學家 Callam Pickering 認為，澳洲央行會持續降息，惟現今仍在觀望經濟後續表現。預計到明年 3 月，澳洲央行將不得不調降利率至 0.5%，展開實施非傳統政策的開端。