美國、波蘭簽署5G合作聲明 華為後續發展添未知

美國與波蘭週一 (2 日) 於簽署聯合聲明，雙方就 5G 設備供應商應受國家嚴厲監督達成共識，聲明簽署後，華為恐將面臨波蘭 5G 網路供應商名單的排除危機，為華為在波蘭的後續發展增添未知。

美國副總統 Mike Pence 與波蘭總理 Andrzej Duda 昨 (2 日) 於波蘭華沙簽署 5G 行動網路通訊安全與合作聲明，針對 5G 設備供應商的監督問題達成共識。

聲明中強調，透明的所有權與企業實踐非常重要，所有國家必須確保網路設備供應商未受他國政府控制，以維護國家安全。

美國指控華為產品涉及間諜活動，並持續以國家安全為由，呼籲盟國抵制華為 5G 設備，英國、日本等大廠隨後紛紛表態斷絕與華為的業務往來。儘管聲明中未點名任何國家與企業，但簽署的時間點正處於美國調查華為網路系統之時，不禁容易使外界聯想。

華為今年 7 月宣布，計畫在未來五年，擴大投資波蘭 7.93 億美元。但是否能參與該國 5G 建設，可能進一步影響後續投資規模。

波蘭強調，聲明沒有提及特定國家或企業名稱，因此不會排擠任何企業。不過，華為波蘭分公司銷售總經理王偉晶年初因涉嫌間諜活動，遭波蘭國家安全局逮捕，波蘭政府隨後表示，考慮將華為自該國 5G 供應商名單排除，