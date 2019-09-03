無懼打壓 華為全球23基地台出自華為

鉅亨網編輯江泰傑 2019年9月3號11點50分

今 (3) 日在第五屆華為亞太創新日上，華為宣布已在全球取得 50 多個 5G 商用合約，5G 基地台出貨量已達 20 多萬個，且全球約三分之二的 5G 基地台是由華為興建。

華為董事、戰略研究院院長徐文偉指稱，華為從 2009 年就展開 5G 研發，累計已逾 40 億美金投入到 5G 當中。

(圖片: AFP)

他表示 5G 技術的到來恰逢其時，一方面，5G 可以在傳統連接的基礎上提供更廣泛的連接、更高的寬頻，及低時延，它可以融入各種複雜的產業應用場景。

徐文偉進一步指出，目前華為取得的 50 多個 5G 商用合約中，28 個來自歐洲，11 個來自中東，6 個來自亞太，4 個來自美洲，1 個來自非洲，分散在全球。

而榮耀總裁趙明則指出，華為持續聚焦核心戰略，在科技研發支出上不斷勇於投資，並取得突破關鍵技術的突破。華為每年有 10% 以上的營收比重用於研發上，2018 年研發支出更是逾千億人民幣，佔全年營收的 14.1%。

不過華為即使不斷對外宣稱搶占 5G 成果，美國仍不放棄處處限制在全球施展拳腳的空間。

美國副總統彭斯 (Mike Pence) 昨日訪問波蘭，與波蘭簽署「5G 安全聲明」。聲明強調 5G 網路的重要性，並稱所有國家都必須確保值得信賴和可靠的供應商參與網路建設。

同時必須確定一家供應商「是否受外國政府控制、擁有透明的所有權結構、是否遵守商業道德規範，及處在確保商業行為公開透明的法律機制下。」

聲明內容雖然未提到華為，但美國曾要求波蘭在內的盟友在 5G 網路建設中排除華為，及今年年初波蘭曾逮捕一名華為員工，就其涉間諜案展開調查來看，已不言可喻。