無懼打壓 華為全球23基地台出自華為
鉅亨網編輯江泰傑
今 (3) 日在第五屆華為亞太創新日上，華為宣布已在全球取得 50 多個 5G 商用合約，5G 基地台出貨量已達 20 多萬個，且全球約三分之二的 5G 基地台是由華為興建。
華為董事、戰略研究院院長徐文偉指稱，華為從 2009 年就展開 5G 研發，累計已逾 40 億美金投入到 5G 當中。
他表示 5G 技術的到來恰逢其時，一方面，5G 可以在傳統連接的基礎上提供更廣泛的連接、更高的寬頻，及低時延，它可以融入各種複雜的產業應用場景。
徐文偉進一步指出，目前華為取得的 50 多個 5G 商用合約中，28 個來自歐洲，11 個來自中東，6 個來自亞太，4 個來自美洲，1 個來自非洲，分散在全球。
而榮耀總裁趙明則指出，華為持續聚焦核心戰略，在科技研發支出上不斷勇於投資，並取得突破關鍵技術的突破。華為每年有 10% 以上的營收比重用於研發上，2018 年研發支出更是逾千億人民幣，佔全年營收的 14.1%。
不過華為即使不斷對外宣稱搶占 5G 成果，美國仍不放棄處處限制在全球施展拳腳的空間。
美國副總統彭斯 (Mike Pence) 昨日訪問波蘭，與波蘭簽署「5G 安全聲明」。聲明強調 5G 網路的重要性，並稱所有國家都必須確保值得信賴和可靠的供應商參與網路建設。
同時必須確定一家供應商「是否受外國政府控制、擁有透明的所有權結構、是否遵守商業道德規範，及處在確保商業行為公開透明的法律機制下。」
聲明內容雖然未提到華為，但美國曾要求波蘭在內的盟友在 5G 網路建設中排除華為，及今年年初波蘭曾逮捕一名華為員工，就其涉間諜案展開調查來看，已不言可喻。