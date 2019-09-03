不顧狙擊事件 Lululemon創辦人持續對安踏體育下賭注

Lululemon (LULU-US) 創辦人 Dennis Wilson 與安踏體育 (2020-HK) 關係日趨密切，在 2018 年共同投資了芬蘭體育集團後，更於今年 5 月不顧放空機構殺人鯨資本等的狙擊，仍對安踏進行加碼，看好安踏的未來意味濃厚。

安踏體育做為全國最大鞋運動鞋品牌，在公布超出市場預期的 2019 年上半季淨利大幅成長 28% 後，股市上週已成長了 32 個百分點，而今年為止則成長了 72 個百分點。

雖然安踏體育因財報數字問題，受到知名放空機構殺人鯨資本、渾水資本的狙擊，使股價短期震盪，但在安踏澄清之後股價仍出現了歷史新高。

安踏體育日線走勢圖 圖片：investing.com

此外除了營運成長驚人外，安踏也展現出成為國際品牌的野心，為了能追上 Nike 與 Adidas 的腳步，安踏於 2018 年底宣布以 50.2 億美金收購專營滑雪裝備與鞋具的芬蘭 Amer 體育集團，如此一來安踏市值將提升為 230 億美元，雖然與 Nike 的 1320 億美元仍有一段差距，但今年 Nike 股價僅上漲 3%，相比安踏的股價成長可見安踏未來不容小覷。

值得一提的是，這宗收購案 Lululemon 創辦人 Dennis Wilson 也參與其中，且 Dennis Wilson 不顧狙擊事件的影響仍於今年 5 月以 7.78 億港幣的金額買入安踏股票，而僅僅 3 個月的時間已上漲至 10.3 億港幣，從這些動作來看，對於安踏的成長，Dennis Wilson 抱持著樂觀的想法。