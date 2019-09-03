漫威英雄助攻！樂高上半年銷售增長5% 瞄準海外展店

丹麥積木製造商樂高 (LEGO) 今 (3 日) 公布上半年業績表現，在漫威「復仇者聯盟」系列商品銷售推動下，全球銷售額較去年同期增長 5%，同時為前往中國、印度以及在網路展店目標挹注更多動能。

樂高集團指出，LEGO City、LEGO Creator、LEGO Friends、LEGO Ninjago、LEGO Technic 以及 LEGO Star Wars 是今年上半年最暢銷的主題，其中又漫威復仇者聯盟銷售表現最亮眼，電影「樂高玩電影 2」也為銷售提供部分貢獻。

樂高今 (3 日) 公布 1 月至 6 月銷售額 148 億丹麥克郎 (約 22 億美元)，年增 4%，營收達到 35 億丹麥克郎，並成功在中國市場實現雙位數成長，提升市場份額。

關鍵數據

營業收入達到 148 億丹麥克朗，年增 4%。

營業利益達 35 億丹麥克朗，年減 16%，為推動公司長期增長而擴大投資力度。

淨利達 27 億丹麥克朗，年減 12%。

市場拓展：2019 年 12 月於荷蘭阿姆斯特丹開設第 5 家旗艦店、2019 年底在 35 個城市設立 140 家樂高商店、2020 年初於印度孟買設立辦事處，擴大印度業務。

(圖：LEGO)

企業展望

樂高集團執行長 Niels B Christiansen 表示，將持續擴大市場份額並提高銷售量。長遠來看，該公司將長期目標放在拓展中國市場，預計 2019 年底，有望在 35 個城市設立多達 140 家樂高商店，並於 2020 年在印度開設辦事處以擴大業務經營。

除了實體展店，在網路商店部分，Christiansen 認為，隨著消費者購買行為逐漸朝線上發展，建立網路商店也是不可或缺，樂高集團也將持續升級電子商務平台，改善消費者體驗並加強與零售夥伴合作。