歐洲第一科技展IFA即將到來 本屆看點是甚麼?

IFA 是歐洲首屈一指的科技展，如同每年 1 月在美國舉辦的消費電子展 (CES)。對於公司來說，這是一個絕佳的曝光機會，可以在國際媒體和大批觀眾面前展示他們的最新產品。

像亞馬遜 (AMZN-US)、三星、伊萊克斯、LG、聯想和高通 (QCOM-US) 這樣熟悉的名字將會再 IFA 會場的前排和中心位置。與 CES 不同，IFA 向公眾開放，這使得整體活動更像派對，讓參與者得以留下深刻的印象。

IFA 今年最大的新聞是什麼？手機可能是焦點

全球 5G 時代來臨，下一代手機將成為每家手機製造商的首選，包括三星、LG、索尼、華為以及首次在 IFA 登場的 Nokia，每間廠商都可能釋出與 5G 相關的服務。

此次也可能得知可折疊螢幕技術的相關發展，本週預計三星 Galaxy 折疊機會初次亮相，據韓國媒體發布的消息，三星計劃在 9 月 6 日推出可折疊智慧型手機。

隨著 iPhone 11 相關活動計劃在接下來的 9 月 10 日星期二舉行，三星新機上市的時機也引人遐想。

筆記型電腦方面，Intel(INTC-US) 將推出新一代六核心筆記型電腦處理器，代號為 Comet Lake。

市場預期，聯想、宏碁 (2353-TW) 和其他的筆記型電腦製造商，將會緊接著戴爾 (DELL-US) 有相關的新品發布消息；戴爾在上週發布了搭載 Comet Lake 的 XPS 13 筆記型電腦。

聯想的新 Chromebook 系列也可能在展會前出現，宏碁則會在 9 月 4 日展會期間舉行一次重要的新聞發布會。

電視方面，LG 或三星目前並沒有向任何與 IFA 相關的消息，但可能聚焦在內容串流媒體服務。

美國數位媒體公司 Roku 首席執行官 Anthony Wood 將於 9 月 7 日為該節目發表主題演講，預期 Roku 將宣布其串流媒體服務的歐洲擴張計畫。

亞馬遜可能也會有類似的消息，在今年亞馬遜於展會上舉辦的新聞發布會中，將有機會得知更多亞馬遜的相關新聞。

與 Roku 一樣，亞馬遜於 IFA 中的任何公告都可能會針對歐洲消費者量身定制，可能也與其歐洲服務擴張計劃相關。