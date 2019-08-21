達明機器人攻智慧製造商機 積極調整全球生產基地

為因應全球貿易局勢變化，廣達 (2382-TW) 旗下廣明 (6188-TW) 總經理何世池今 (21) 表示，目前廣明在泰國、中國上海、台灣都有製造生產基地，將持續關注後續變化，調整產能布局，而子公司達明機器人今也推出智慧堆棧及工廠智能管理系統，瞄準自動化智慧製造商機。

面對全球貿易局勢變化，何世池表示，美中貿易情勢變化快速，先前已調整產線，所以受影響程度未如預期大，但也保留中國生產基地，目前廣明全球布局，在泰國、中國上海、台灣都有製造生產基地。

何世池也進一步透露，目前確實有轉單效應，但並不明顯，也因貿易戰情勢變化快速，未來將持續因應後續變化做調整。

而達明旗下達明機器人今也在 2019 年台灣機器人與智慧自動化展，推出智慧堆棧 TM Palletizing Operator 及工廠智能管理系統 TMmanager，目標瞄準工業 4.0 自動化智慧製造商機。

達明表示，這次推出的智慧堆棧及工廠智能管理系統，可以連結機械手臂至工廠設備，讓設備具備即時系統監控、資料分析的自動化管理系統，瞄準的是工業 4.0 智慧工廠的智慧製造商機，預計產品在今年年底就能送到客戶手上，另一方面機器手臂也將結合 AI 人工智慧，將整合打造為軟體來販售，目標是成為全球的科技領導品牌。

廣明旗下達明機器人從 2016 年跨入到協作型機器人，在短短 3 年多便成為全球市占率第 2 高的工業協作型機器人品牌，目前橫跨歐美亞澳 4 大洲，日前也宣布為配合海外業務發展需求，將進行增資 200 萬美元 (約新台幣 6260 萬元)。

據了解，廣明上半年機器人出貨量已超越去年全年的 2000 台，預期下半年出貨動能將持續加溫，全年營收占比也可望從 18% 提升至 20%，此外，預期除外接式儲存媒體，其他產品營收都可望成長。