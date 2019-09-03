股市浮現反轉信號？S&P 500形成喇叭型態

NorthmanTrader 創辦人兼首席市場策略師 Sven Henrich 認為，當前 S&P 500 已出現技術分析中的「喇叭型態」，顯示市場可能將迎來反轉。

許多市場觀察者已經注意到，自 2018 年中期以來，S&P 走勢已經形成「喇叭形」技術圖，這種走勢大多出現在頂部，為看跌形態。

喇叭形形態以狹窄的波動開始，然後在上下兩方擴大，經過一段時間的反覆先上升後下跌，並且上升的高點比上次更高，低點亦比上次更低，把上下的高點和低點分別連接起來，就形成一個類似喇叭形狀的圖形。

深入挖掘，Henrich 發現形成者種喇叭型態的新元素：一個上升的三角形。技術分析師利用上升三角形來追蹤上升趨勢，並以是否突破該走勢來確定一檔股票的走向。

Henrich 警告，「8 月發生的事是，上升楔形實際上已經突破了下行，這就是典型警告信號，所以市場必須修復這點，否則將面臨進一步下跌的風險。」

若要修復這點， S&P 必須突破喇叭形的上行趨勢線，讓這趨勢線成為新的支撐地板，這樣才可能享受「大幅度反彈漲勢。」

但這中間還有可能許多錯誤。「短期內我們看到 VIX 恐慌指數有可能衝到 28-30。這有可能出現能逢低買進的時機，但如果跌破 2700 點，這跌勢可能加劇，最終目標會到 2100 點。」

這意味 S&P 可能較上週五收盤水準下降近 28%，這聽起來太過嚇人，但 Henrich 舉出一些證據支撐其論點：

「諷刺的是，這就是債市的信號，10 年期美國公債殖利率已經返回 2016 年美國大選時的水準，全球已經有 9 大經濟體陷入經濟衰退或者貼近衰退邊緣。」

Henrich 警告，這就是讓股市「暴力」波動的原因之一，另外中美貿易紛爭拖得越久，整體經濟環境的風險就更大。

「我認為，市場越來越不耐煩了，市場希望快點解決，某種程度上，這情況被推到明年去了，我認為市場可能失去耐心，就像歐洲現在已經迫近經濟衰退了。」

他警告，如果在市場陷入任何形式的麻煩時，全球央行持續用寬鬆貨幣政策干預市場，他們在危機全面爆發時期挺身而出的能力就算不會無效，也可能會減弱。

「Fed 事實上正在降息，但現在金融條件是 25 年來最寬鬆的時期，這很不可思義，因為一般來說，金融條件寬鬆的時候，央行通常該升息，現在用比之前更寬鬆的政策，他們接下來還能試著完成什麼目標？」