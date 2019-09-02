特貿三招商吸引6潛在投資人領標 總投資額估逾265億元

堪稱高雄史上最大規模的都更案，多功能經貿園區「特貿三」，今 (2) 日舉行招商說明會，仲量聯行表示，8 月 15 日公告以來，已吸引 6 組潛在投資人領標，總投資金額估逾 265 億元，除了廣邀本國、外國公司投標，也開放陸資參與，預計 12 月 11 日開標。

特貿三占地 5.3 公頃（約 1.6 萬坪），坐落於 85 大樓、高雄展覽館、市立總圖書館旁的精華地，極具發展潛力，是高雄港區金鑽土地，都更案業主為台電與高市府，仲量聯行主導招商。

根據高雄市都發局規劃，特貿三北基地約 9387 坪，採設定地上權方式開發，權利金約 23.9 億元，分 9 期繳納，存續期間為 70 年，適合會議展覽、購物商場、企業辦公、國際飯店的開發。南基地則約 6675 坪，採權利變換方式開發，可興建住宅，權利金為 72.1 億元，分 3 期繳納。

仲量聯行表示，8 月 15 日公告招商以來，已正式領取標單者共有 6 組。而今天的招商說明會也有多達 21 家公司代表參與，顯見投資興趣濃厚，預估民間投資金額將超過 265 億元，可望創造 4000 個就業機會。

仲量聯行說明，為了增加投資的多元性，本案允許外資和陸資參與，雖然礙於法令，陸資仍然無法投資住宅，但若以組團方式參與，還是可以投資飯店。

特貿三都更案預計 12 月 10 日截止收件，11 日早上在高雄市府正式開標，若順利開標，市府預計 2020 年 2 月可望正式簽約。