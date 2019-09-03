只待TON主網上線即可交付！ Liquid宣布完成100萬枚Gram公開銷售

日本加密貨幣交易所 Liquid 8 月 30 日發出公告稱，100 萬枚的 Telegram 代幣 Gram 已全數售罄，並且附上有關收益的資金託管地址，內含價值約 412 萬美元的穩定幣 USDC。

區塊客先前報導， Liquid 起初是從今年 7 月 10 開始「獨家」公開發售 Telegram 代幣 Gram 。對比 Gram 進行第二輪 ICO 時僅為 1.33 美元的銷售價，Liquid 竟以接近 3 倍的價格出售 Gram，一枚訂價 4 美元。

據了解，Liquid 所發售的 Gram 代幣來自於一家韓國公司 Gram Asia，後者自稱是 Gram 在亞洲區內的最大持有者。Liquid 母公司 Quoine 全球業務發展主管 Seth Melamed 表示，Liquid、Gram Asia 和另一家作為第三方擔保人的實體已達成協議，以「保證最終將向 Liquid 用戶交付 Gram」。

Melamed 補充道，用戶主要以美元或 USDC 的形式認購 Gram，目前全數資金已轉換成 USDC 並存放在上述託管地址，直到 Telegram 區塊鏈 TON 上線、Gram 被釋放為止。同時，Melamed 也證實，「唯有在用戶收到 Gram 之後，Gram Asia 才能從上述地址中提取資金」。

不過，距離 TON 正式上線還有一個多月的時間， TON 背後的開發團隊 TON Labs 執行長 Alexander Filatov 8 月 30 日曾表示，團隊目前正開發 Solidity 編譯器工具，以「允許基於以太坊構建的 DApp 在 TON 區塊鏈上運行」，並預計於 9 月 1 日發布 TON 運行節點所需代碼，然而從 TON 志願開發者在 Telegram 上的對話可知，上述代碼並未如期發佈。

區塊客再次提醒閱眾，Liquid 今年 6 月首次預告將獨家發售 Gram 後遭美國科技媒體《Tech Crunch》揭露，「Liquid 並沒有直接跟 Telegram 達成協議」。一名接近 Telegram 的消息人士也指出，Liquid 這次公開發售 Gram 的計畫與 Telegram 無關，雙方之間也沒有任何關係，且不曾聽聞 Gram Asia 這家公司。

這篇文章 只待 TON 主網上線即可交付！ Liquid 宣布完成 100 萬枚 Gram 公開銷售 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』