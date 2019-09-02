瞄準日韓、新南向旅客 免收機場降落費最快10月上路

陸客來台大幅縮減，為了拓增國際旅客、鼓勵航空公司增加飛台航班，交通部研議，針對日本、韓國及新南向國家等重點國家，推出國際航班飛桃園、松山以外的機場，期間限定免收降落費優惠，最快 10 月上路。

交通部長林佳龍上周與媒體座談時指出，因應陸客縮減衝擊國內觀光市場，政府不僅要「雨天不收傘」，還要「多撐幾把傘」，將祭出多項政策工具開拓國際旅客市場。林佳龍上周表示，有業者反映國際包機直飛花東地勤費昂貴問題，交通部將協助改善，研擬從 10 月 1 日起補助 50%，如今再傳出優惠方案進一步擴大。

據了解，林佳龍上周親自主持應變會議，會中指示研議針對桃園、松山以外的機場，自今年 10 月 1 日起至明年 3 月底，日本、韓國及新南向國家航線，免收國際航班降落費用。

根據民航局預估，減收機場降落費用將近 7700 萬元，但觀光局評估，若增加直飛航班，帶動的觀光周邊產值及行銷台灣的成效將會顯著上升。不過，降落費的 8%(地方回饋金) 原須繳入地方政府公庫，為避免影響回饋作業，預估減少的 600 多萬將由民航局以專案方式報部核准，由民航事業作業基金補助差額。

據了解，民航局已於上周五準備辦理法規預告作業，後續將協調財政部，力拚優惠措施在 10 月 1 日上路。