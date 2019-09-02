光磊感測元件動能續強 下半年營運優於上半年

LED 晶粒廠光磊 (2340-TW) 感測元件營收占比持續拉升，上半年已達 6 成之多，穿戴式裝置客戶需求持續暢旺，下半年出貨量看增，而系統產品全年訂單目標已近達標，整體而言，第 3 季營運可望大幅優於第 2 季，第 4 季有機會持穩向上，下半年表現可望優於上半年，光磊上半年每股純益已達 0.59 元，法人估今年全年每股純益將達 1.2 元以上。

光磊主要產品包括感測元件、系統產品與 LED 發光元件，在佈局感測元件多年下，近來營收占比持續攀升，已從 2017 年的 44.9%，增加至去年的 51.15%，今年上半年更達到 6 成之多；系統產品去年占比 17.47%，今年上半年約 20-25%；發光元件去年 30.9%，今年上半年已降至 2 成以內。

光磊目前感測元件產品應用包括穿戴式裝置、光耦合器、ToF 鏡頭等，今年穿戴式裝置產品新增包括美國、韓國與中國等 3 家客戶，第 2 季已開始出貨，下半年出貨量持續成長，目前穿戴式裝置應用已達感測元件營收占比約 4 成；光耦合器業務持穩向上，感測元件營收占比約 2 至 3 成；醫療感測今年出貨放量，後市看俏，目前營收占比約 5%。

不過，車用感測部分，受到車市疲弱影響，今年車用感測需求不如預期；ToF 鏡頭主要應用在高階手機，先前已出貨給中國客戶，目前持續穩定出貨，可望取得韓系客戶訂單，而中國客戶明年出貨可望放量；無線耳機應用則已取得美系客戶認證。

系統產品方面，光磊指出，系統產品今年訂單能見度相當高，年中時就已取得今年約 7 至 8 成訂單量，全年訂單目標目前已近達標，今年營運表現可期。

至於發光元件部分，光磊指出，今年著墨利基型市場，第 1 季營運已落底，朝長波長紅外線、UVC 等產品做佈局，目前紅光產品營收占比達 7 成，第 4 季可望取得國際大廠紅光訂單，看好下半年發光元件業務營運可望優於上半年。

整體而言，光磊表示，受惠客戶拉貨力道增溫，第 3 季營運表現可望大幅優於第 2 季，第 4 季在感測元件的穿戴式裝置客戶需求持續下，營運不見得會較第 3 季回落，下半年可望優於上半年。