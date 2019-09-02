個人戶境外資金回台 專法外還有另一條路

境外資金回台專法 8 月 15 日已上路，富邦證券今 (2) 日對此指出，已立即有營利事業和個人大戶提出申請，不過，卻有不少人在資訊解讀後有迷思，以為專法是資金回台唯一的路，其實，個人境外資金回台可選擇依財政部年初發布函令的認定原則來報繳，與專法比較後擇一適用。

富邦證券說明，個人及營利事業匯回境外資金，第一年匯回適用 8% 稅率，第二年則為 10%，其中，個人境外資金回台，還可選擇依財政部於年初發布函令的認定原則來報繳，建議個人評估稅負成本和資金運用方式，可與專法比較後擇一適用。

富邦證券專家團隊陳秋蘭協理進一步說明，以海外所得為例，各該年度加計海外所得後的基本所得額逾 670 萬元者應主動申報，而大陸所得視為中華民國來源所得，應併入綜合所得總額申報，二者計入稅表後要補繳多少稅負，視個案而定。

然而，由於個人多半不諳稅法，也未保留多年海外交易對帳單，更少有諮詢會計師，在所得計算和非課稅所得劃分的舉證時常卡關，而專法可為陷入膠著的個案解套，免因無法舉證而被從重課稅，是一大福音。

依專法匯回的優點是簡便、定率課稅，對境外資金累積過程紀錄中斷或不想費神查核者，可快速通關；不過，專法是以匯入金額全數課稅，包括不能課稅的本金和已逾核課期間的短漏報所得，不能以稅率來判斷是否划算。

另一方面，陳秋蘭提醒，境外資金匯入外匯專戶後要控管一定年數，國人偏好的境外理財商品多半未納入金融投資 25% 的範疇中，即便開放的國內有價證券和特定保險商品，也限定應於信託專戶和證券全權委託專戶中控管，不如在自己名下操作來得順手。

還要留意的是，專法匯回只有二年的機會，第二年稅率 10% 也較第一年匯回稅率 8% 高一些，建議個人戶趁早釐清自身狀況及需求。

至於營利事業，在專法上路後可評估是否將盈餘匯回，海外子公司瘦身後，未來若要調整投資架構或處分受控海外公司，稅務議題也會相對單純。

儘管資金回台雖然讓母公司依稅率繳稅，但資金投入實質投資達一定年限可申請退還 50% 稅款，因此，富邦證建議，營利事業宜儘早評估是否要申請依專法匯回，以及資金回台後的實質投資可能。