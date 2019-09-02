志超今年資本支出以無錫廠產能去頸頸為主 將持續爭取伺服器板訂單

上市 PCB 廠志超科技 (8213-TW) 今年上半年稅後純益 5.44 億元，年增 69.32%，每股純益為 2.13 元，公司指出，目前志超仍持續以向上開拓伺服器板、堅守光電板領先供應商地位為主，至於產能擴充，則將在無錫廠為主。

而產能方面，志超指出，今年資本支出將以無錫廠產能去頸頸為主，至 8 月底止，志超資本支出已達 5.8 億元，其中無錫廠增購設備達 5.1 億元以上為大宗。

志超 PCB 應用產品以 TV 光電板及 NB 板為主，隨後跨入筆電，2015 年 11 月取得台灣日立化成股權，並更名為志昱，跨入汽車板，目前光電板約佔營收 50% 到 60%，NB 相關約佔 30% 多，觸控及車用板等約佔 10%。

志超原計劃運，透過原有合作國際品牌，在資訊電子產業向上開拓伺服器板，公司指出，目前此計畫仍無改變，同時志超也將運用本身產能，進行原有去瓶頸擴充，增進本身生產實力，有助產品通過認證。

志超今年上半年在製程自動化效益逐漸顯現下，合併毛利率拉升到 14.24%，年增 2.39 個百分點，稅後純益 5.43 億元，年成長 69.32%，每股盈餘為 2.13 元，也屬於上市 PCB 廠上半年每股獲利的領先群。。

志超在兩岸原有台灣桃園、高雄，大陸的中山、無錫、蘇州、江陰及四川遂寧等廠區，PCB 月產能約 900 萬平方英呎。