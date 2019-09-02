內資主場再拚川普缺口？提防個股豬羊變色

外資趕在 8 月最後一個交易日，大舉回補台股 151 億元，讓台股拉尾收上 10600 點關卡，台股是否將以量價齊揚之姿，續往 8 月初的「川普缺口」挺進? 今晚美股休市，為台股內資多爭取 2 個交易日的主場優勢，但個股方面，則需提防「豬羊變色」! 關鍵點位為 10588、10618 與 10641 點。

10600 點關卡能否站穩，可先觀察 10618 點位置，必須站穩 10618 點，才能正式進入 10641 點川普缺口範圍。如果內資要趁主場優勢，回補川普缺口，中途站為 10680，再 10700 點關卡挑戰，站穩 10714 才算「完封」川普缺口。但如 10588 點未能站穩，指數恐續往 10549 與 10520 點回測，而下方 10488 點將成為多頭本波攻勢最後的防守位置。

台股上周五多方發動強勢攻擊過程中，盤面結構開始出現微妙變化，電子三王部分，漲幅最大的為鴻海，但鴻海卻是電子三王中，位階最低者，剛剛才突破月線。以位階來看，最強勢的還是台積電，已經領先大盤一口氣超越「川普缺口」，而大立光則是卡在年線與季線間。其實光以三王的表現來看，就可以看出台股這波反攻，以位階相對低，剛突破月線者最強勢。

如果觀察電子人氣族群，可以發現周五強攻的為最弱勢的被動元件族群，但是原本最強勢的散熱族群，則是出現獲利調節賣壓，明顯出現「豬羊變色」現象。因此短線上繼續觀察此一「豬羊變色」現象是否延續，如持續延續，說明這一階段盤面的重點在於個股位階調整，強弱勢的分界，仍以月線為觀察基準。原本的強勢族群，只要能力守月線之上，漲勢尚未結束，而低檔反攻的族群，也必須站穩月線，才有機會繼續北上! (訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)