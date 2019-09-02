【台新投信】歷史經驗：利率倒掛後1年　S&P500大漲２位數

美股買點到 優先布局創新科技股

近期美國二年 / 十年期公債殖利率再度出現倒掛，引發市場對景氣衰退的疑慮，導致美股大幅震盪。台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，各國政府為提振經濟，積極推出刺激政策，有助延緩經濟下滑速度，且就歷史經驗美債利率四次倒掛來看，S&P500 指數一年漲幅皆有二位數。美股目前擁有貨幣寬鬆、企業獲利落底、法人回補空間大等三利多，若以 2020 年 10%EPS 成長率搭配 5 年平均本益比 17.6 倍估算，S&P500 指數仍有 9% 的上檔空間，建議短線遇較大回檔分批找買點，並以成長趨勢確立的創新科技股優先布局。

蘇聖峰指出，1980~2005 年共出現四次美債利率倒掛的情形，美股普遍仍有上漲行情。其中，倒掛後一個月及一年，上漲機率皆百分百。如 1980 年 1 月出現倒掛，S&P500 指數一個月後上漲逾 8%，一年後更大漲 28.9%，以最近一次 2005 年 12 月出現利率倒掛為例，S&P500 指數一個月後亦上漲 2.2%，一年後亦上漲逾 13%。貨幣寬鬆環境有助於扭轉短期經濟下滑局勢，最快到明年下半年才有經濟衰退疑慮，故今年底前，美股仍有上攻行情。

蘇聖峰表示，就美股企業獲利分析，第二季財報獲利優於預期比重高達 76%，仍高於歷史平均，雖然第三季獲利展望下修至 - 3.3%，全年下修至 1.5%，但這已反應了關稅成本、需求與經濟放緩等風險，近一個月已有產業轉為上修獲利目標，9 月後整體獲利有望止穩，可說企業基本面最壞情況已過。近期美股受到貿易戰、利率倒掛等衝擊，出現急跌修正，本益比來到更為合理的位置，配合法人逢低回補，後市上漲動能看俏。

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