【柏瑞投信】「洞悉特別股」報告：負利率時代 特別股相對具有投資價值

美國 10 年期公債殖利率持續走低，使得主要特別股指數與 ETF 延續年初以來漲勢。柏瑞投信 2019 年 8 月「洞悉特別股」報告指出，特別股殖利率回落至 5.31%，但仍優於多數固定收益資產，加上發行特別股的諸多產業基本面強勁，有利於抵擋經濟衰退的衝擊。

柏瑞投信表示，今年來至 7 月底，全球負利率資產驟增至約 13 兆美元，且仍在增加當中，整體市場殖利率走低，但投資人對於息收的需求並未冷卻，現階段特別股指數殖利率仍在 5% 以上，相對具投資價值。

特別股信用體質穩健 評價仍不貴

柏瑞特別股息收益基金 (基金之配息來源可能為本金) 經理人馬治雲表示，Fed 的預防性降息，雖有助於延長景氣擴張循環，但 8 月初意外升溫的中美貿易戰，再度增添市場對於經濟前景的擔憂，使得美國 10 年期公債殖利率走低。

在產業基本面，美國金融業體質仍相當健康，2019 年第二季美國金融業股東權益佔總資產比重為 12.57%，維持在近年相對高檔水準；而盈餘方面，金融業因減稅政策效應淡化，預期第三季的每股盈餘年增率將放緩，不過獲利增速有望於第四季回升至 15.4%。

信用品質方面，7 月份總計有 17 件特別股信評遭調升、2 件被調降，升降評比值大幅提升。整體特別股發行企業的信用體質仍然穩健。

評價面來看， 7 月份特別股與公債之利差收斂 22.8 個基本點至 3.30%。此利差水準略低於 2015 年以來的均值，不過距離先前的低位仍有段距離，顯示特別股評價並沒有偏貴的疑慮。

資金方面，市場不確定性提升，但特別股優異的投資價值持續吸引資金流入，7 月份約有 7.9 億美元的資金流入特別股 ETF。

資金行情續寬鬆 有利特別股後市

柏瑞特別股息收益基金 (基金之配息來源可能為本金) 經理人馬治雲表示，全球央行已轉向寬鬆，資金行情可望持續，預期這波資金將偏好政府監管、景氣敏感度低金融產業，經歷長達 10 年的金融改革，銀行體質已明顯大幅改善，歐洲央行及美國聯準會近期壓力測試顯示，全數銀行皆能通過再一次的金融海嘯危機，在資金面與基本面有撐之下，有利於特別股後市表現。

基金操作方面，馬治雲指出，偏好金融產業中擁有較高品質者，包括商業銀行等，此外還有公用事業、通訊服務及 MLP（能源管線傳輸及儲放產業）等現金流穩定的產業；持續伺機加碼中長期看好標，另外亦針對具中長期投資價值的 IPO 標的為主。



《註》

柏瑞投信於 2017 年 1 月率先在台灣推出首檔以投資特別股為訴求的基金 - 柏瑞特別股息收益基金（本基金配息來源可能為本金），該基金在境內特別股基金市場具領先地位，目前是境內最大的股票型基金，規模達 332 億元 **。

柏瑞投信為使市場投資人能深入了解特別股市況，自 2018 年 4 月開始，每月發布「洞悉特別股」報告，從經濟成長、貨幣政策、財務體質、信評狀況、新股發行、評價面、資金面共七個面向回顧特別股整體市況，並提出分析與建議。

** 資料來源：投信投顧公會，截至 2019／7

