市場盼中美好消息 阿根廷恐違約

一週回顧及表現

成熟市場

1. 貿易相關消息依舊左右市場表現，中國暗示將不會對美國關稅採取立即反制措施，並正面回應 9 月份赴美磋商，激勵全球股市反彈 1.98%；此外，美國消費者支出、耐久財訂單數據優於預期，美股上漲 2.79%；

2. 義大利總統重新任命孔蒂回鍋籌組聯合整府，一掃過去 14 個月以來義大利政府的不確定性，歐洲股市大漲 2.77%。

新興市場

1. 中美部分新增關稅於 9/1 生效，市場可望 9 月份談判能傳出好消息，中國國務院於 27 日發佈了 20 條提振消費信心措施，包括逐步放寬或取消汽車限購，加大對新消費等金融支持等，香港反送中事件懸而未決，中國股市小幅上漲 0.40%；

2. 巴西第二季 GDP 表現優於預期，由前期 0.2% 上升至 0.4%，抵銷阿根廷選擇性違約的消息；印度暫緩對外資課徵附加費的計畫，並向國營銀行駐資、解除新車禁令等利多消息，激勵印度股市上漲 1.72%。

債券市場

1. 利率倒掛情形未改善，美國 10 年期政府債券殖利率跌破 1.5%，美國政府債券指數價格上漲 0.34%，美國投資等級債券也上漲 0.34%；

2. 阿根廷政府宣布將與機構債權人和國際基金協商延展部分到期債券，標準普爾將之信評調整為選擇性違約，新興市場主權債券下跌 0.30%。

原物料、匯率

1. 美國財長稱目前尚無干預美元的計畫，加上風險情緒改變下，美元升值 1.31%；

2. 美國石油鑽井活動放緩，加上中美貿易傳出正面消息，提振上週油價表現。

資料來源: Bloomberg, 2019/09/02（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2019/08/31）

市場報酬率

資料來源: Bloomberg, 2019/09/02（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2019/08/31）

三大市場關鍵事件及分析

1. 負利率債券激增，對生產力不是好事

伴隨著龐大債務與極端低利率政策，全球負利率債券持續增加，但對於生產力來說，可能並非好消息。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，此處負利率指到期殖利率低於零，2019/8/29。

2. 全球金融壓力蠢動

全球銀行類股價格持續走弱、全球金融壓力指數緩緩升高，若金融壓力繼續升高，恐不利高收益債券表現。

資料來源： Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/8/29。

3. 阿根廷技術性違約

阿根廷政府表示將延後部份債券到期日，若確定違約，將是阿根廷自 1810 年建國以來，第 9 次違約。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/8/30。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/8/29

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