A股迎半年報發布潮：5G加持 通訊類股業績旺

A 股上市公司進入財報旺季，從產業看，通訊產業業績漲幅不俗。截至 8 月 25 日止，在通訊產業 105 家 A 股上市企業中，共有 46 家公布半年報。從這些公司的情況看，5G 產業鏈的上市公司業績表現最亮眼。

截至 8 月 25 日止，A 股已有 1667 家上市企業公布 2019 年半年報。其中，1042 家企業淨利潤呈現年增，比重 62.5%。

而在目前已公布半年報公司中，以農林牧漁、非銀行金融業、機械設備、通訊等產業業績成長最為強勢。其中，通信相關企業的合計純益達人民幣 67.2 億元，年增 39.5%。

隨著 5G 漸漸步入商用化，中國電信營運商開始擴大基地台的建設，因此通訊產業將會是未來 A 股的熱門話題。

目前中國三大電信營運商計劃在今年 9 月正式推出 5G，現階段該三大電信商正在積極布建 5G 基地台。

根據中國移動、中國聯通和中國電信公布的半年報內容顯示，今年投入 5G 網路的建設支出將較原先規劃有所提升。

中國移動的 5G 投資額一口氣提升 50%，至人民幣 240 億元，今年 3 月份時，中國移動預估投資額為人民幣 150 億元～人民幣 170 億元。

中國聯通 2019 則表示確定將 5G 投資人民幣 80 億元，達到 3 月預估投資規模區間的上限。

至於，中國電信則表示今年的 5G 投資額與 3 月份時的目標不變，預算維持在人民幣 90 億元。

(資料來源: 企業財報) 中國三大電信營運商資本支出變化

值得關注的是，雖然中國聯通與中國電信資本支出明顯不如中國移動，但中國聯通與中國電信已表示將共建共享 5G 基地台，意味著進入 5G 世代，由於基地台需求遠超過 4G，顯示過去單打獨鬥的情況將漸漸消失，共同分攤將成為王道。

而業內人士認為，共建共享有利於降低單一營運商 5G 的投資壓力，也會刺激 5G 投資節奏加速。

