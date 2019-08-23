外資A股持股比重低 為A股創造成長潛力

中國股市重要性漸漸得到國際市場重視，根據中國人行最新公布的數據顯示，截至 2019 H1，境外機構 (北上 + QFII) 持有 A 股總規模達人民幣 1.65 兆元，只占 A 總市值 2.82%，但隨著 A 股市場開放，外資持股比重趨勢則是逐年成長。

(資料來源: 中國人行) 外資 2019 H1 持有 A 股情況

而自從人民幣匯率「破 7」開始，部份人士擔心匯率貶值將導致外資流出，但從下圖來看，匯率貶值與外資流入流出關聯度並不高。

(資料來源: wind)

上圖中紅色曲線代表外資的淨流入，粉紅色區塊是升值區域，灰色區塊是貶值區域。整體來看，匯率過去兩年的大幅波動，並沒有改變外資持續流入的趨勢。

人民幣匯率對外資態度影響不大，反而美股的影響對於外資流入陸股的態度漸漸增加。從 2018 年 2 月、2018 年 10 月、2019 年 5 月的情況來看，美股走勢對於外資買陸股的意願有影響。

如下圖所示，粉色區域美股下跌對外資流出和中國消費類股 (外資主要買進類股) 影響更顯著。

(資料來源: wind)

美股的下跌往往伴隨 VIX 恐慌性指數的上漲，全球有大量資產配置的基金產品，一旦 VIX 指數大幅反彈，便傾向於整體降低股票類資產 (包括 A 股) 的持股水位，同時轉進公債市場或者避險型貨幣。



長期來看，外資流入 A 股的過程可能才剛剛開始。根據中國外匯管理局在今年 3 月公布的「2018 年中國國際收支報告」，截至 2018 年年底，美國外資持股占美國股市比重達 15%，日本則為 30%，巴西為 21%，韓國為 33%。

而根據中國人行資料顯示，今年上半年外資持有 A 股占境內流通股票市值比重達 3.73%，占總市值比重則為 2.82%，不只遠低於日本和美國等已開發國家，還低於韓國和巴西等新興市場國家。

(資料來源: 中國外匯管理局)

中國目前正進行經濟結構轉型，一方面進行金融供給側改革，另一方面房住不炒保持定力，這些目的都是擠壓金融與地產業，並讓利於製造業和科技產業。

因此，隨著中國政府政策轉變，即使短期內無法反映在經濟成長上，但是長期而言經濟結構調整是每個國家必經之途，而這個變化也為 A 股帶來一個轉型的機會。

目前 A 股陷入盤整，而且以中期來看這個盤整趨勢會，以上證綜指為例，會在一個高點低 1000 點～1200 點的大區間進行盤整。因為銀行、地產等類股佔 A 股市場比重過高，所以在結構性轉換上，也將影響陸股表現。

受到政策導向影響，市場資金也開始慢慢轉移，特別是外資，也由於外資原本占 A 股比重就低，因此不需要太多轉換力道，只要將後續加碼的資金流入消費和科技等具成長前景的公司即可。

