[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧08月30日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 樺晟 富邦美債1-3 勝昱 新昕纖 訊聯 光隆 易威 晟楠 元大美債7-10 興采 韋僑 進階 天良 大略-KY 元大美債1-3 精確 久陽 強生 南璋 寬魚國際 群益15年IG科技債 淳紳 東林 其祥-KY 勝昱 群益10年IG金融債 統新 欣厚-KY 中華食 萬國通 國泰5Y+新興債 利機 友銓 世坤 飛寶企業 國泰1-5Y高收債 家登 倉和 萬國通 精確 富邦全球高收債 協益 三圓 聚紡 宏易 國泰中國政金債5+ 上揚 雙喜 健信 唐鋒 富邦中政債0-1 茂迪 力泰 至興 聯光通 FH中國政策債 沛亨 理銘 大詠城 通訊-KY 凱基中國債3-10 精測 亞都 萬在 榮群 凱基新興債10+ 倉和 老爺知 百德 新零售 凱基科技債10+ 易飛網 東凌-KY 科際精密 恩得利 群益AAA-AA公司債 泰偉 邁達康 唐鋒 李洲 群益15年IG公用債 綠河-KY 福盈科 凱柏實業 群益15年EM主權債 欣泰 大恭 元炬 FH能源債 永純 及成 FH製藥債 康聯訊 和進 FH新興企業債 台聯電 耀勝 FH20年美債 韋僑 倚強 FH中國信用債 威潤 錦明 中信優先金融債 晉椿 鑫創 凱基AAA至A公司債 松和 宇環 凱基金融債20+ 新零售 廣寰科 凱基美債25+ 李洲 點晶 國泰A級金融債 元炬 斐成 富邦中國投等債 及成 泰谷 富邦金融投等債 新洲 典範 元大10年IG銀行債 耀勝 益通 元大10年IG電能債 倚強 振維 FH公司債A3 至寶電 迎輝 FH次順位IG金融債 鑫創 重鵬 FH美元信用債1-5Y 宇環 研勤 群益A級公司債 廣寰科 欣厚-KY 群益AAA-A醫療債 雙鴻 兆遠 中信美國公債20年 幸康 寶得利 中信中國債7-10 泰谷 太欣 中信中國美元IG債 熱映 系統電 B新光美債1-3 力致 天剛 B新光美債20+ 森寶 世紀 第一金美債20+ 昇達科 華容 第一金金融債 10+ 矽瑪 建榮 第一金科技債 10+ 先益 立衛 永豐10年A公司債 泓格 天揚 永豐15年金融債 東林 鈺創 永豐7-10年中國債 盈正 佳總 凱基醫療保健債 晟楠 合正 凱基IG精選15+ 艾恩特 金利 台新美元銀行債 精聯 寶聯通 台新中國政策債 德微 凱鈺 新光15年IG金融債 緯軟 德宏 富邦新興投等債 數字 合邦 富邦歐洲銀行債 世紀 萬旭 中信新興亞洲債 友銓 久正 中信EM主權債0-5 立衛 上揚 合世 合正 全譜 易威 凱鈺 易通展 天良 通泰 茂迪 盛弘 合邦 元隆 南璋 亞元 沛亨 勝昱 萬旭 九暘 萬國通 順發 凱碩 飛寶企業 欣技 全達 光明 全譜 奧斯特 泰茂 元隆 保銳 精確 廣錠 越峰 宏易 奧斯特 商丞 科際精密 宏捷科 英格爾 皇田 三圓 士開 唐鋒 三豐 昇益 富喬 雙喜 志嘉 聯光通 力泰 富裔 通訊-KY 理銘 燦星旅 統新 惠普 富驛-KY 榮群 安心 劍湖山 新零售 燦星旅 德記 恩得利 富驛-KY 泰偉 李洲 亞都 華義 凱柏實業 老爺知 昇華 元炬 滿心 得利影 及成 東凌-KY 鼎創達 和進 紅馬-KY 台境 耀勝 德記 愛地雅 倚強 弘帆 邦泰 錦明 關中 鑫創 大展證 宇環 誠品生活 廣寰科 華義 點晶 得利影 斐成 時報 泰谷 旭然 典範 鼎創達 益通 益張 由田 捷必勝-KY 振維 旭源 迎輝 紅木-KY 重鵬 綠河-KY 研勤 花王 艾恩特 欣雄 欣厚-KY 欣泰 兆遠 合騏 寶得利 太欣 系統電 天剛 世紀 華容 建榮 立衛 天揚 鈺創 佳總 合正 金利 寶聯通 霖宏 凱鈺 德宏 合邦 萬旭 久正 上揚 旺矽 全譜 易通展 茂迪 元隆 沛亨 九暘 凱碩 全達 伍豐 奧斯特 保銳 越峰 新漢 商丞 英格爾 三圓 士開 昇益 力泰 志嘉 富裔 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 德記 大展證 泰偉 華義 昇華 得利影 VHQ-KY 鼎創達 旭源 霹靂 台境 愛地雅 邦泰