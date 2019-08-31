彭博：蘋果Apple Watch、Air Pods本週恐漲價

據《彭博社》報導，將在本週末正式衝擊蘋果產品，尤其穿戴式裝置為蘋果第一波受川普的 15% 關稅考驗成本與售價的產品。

根據分析師指出，川普課徵的 15% 關稅將於週五 (30 日) 正式於美國聯邦公報中登記，意味著美中貿易戰將開始對美國企業造成實質的影響，首當其衝的便是擁有全球最多供應鏈的蘋果 (AAPL-US)。

彭博分析師普遍估計，蘋果 2019 會計年度財測展望，經調整後每股純益 (EPS) 將會落在 11.63 美元。

川普對中國商品加徵的 15% 關稅將於週日 9 月 1 日啟動，首先受到影響則是蘋果穿戴裝置，如 Apple Watch 和 Air Pods 等，至於最暢銷的蘋果 iPhone、Macbook 則是從今年 12 月 15 日開始加徵關稅，分析師指出 iPhone 是蘋果的銷售主力，占本年度前三季營收的 55.6%。

在美中貿易戰開打期間，蘋果執行長庫克甚至要求會晤川普，並要求豁免蘋果主要產品關稅，不過川普絲毫沒有讓步的意思。據報導了解今年年底前，92% 的蘋果硬體產品會被加徵關稅。

表列《彭博社》整理出第一波 15% 關稅影響蘋果產品：

Apple Watch 與 Apple Watch 錶帶

AirPods 無線耳機

HomePod

一些 Beats 耳機產品

Mac 台式電腦

部分 iPhone 和其手機的維修零件

Nand flash 計算機閃存設備

目前還不清楚蘋果是否會提高產品價格，或忍受 15% 關稅帶來的成本壓力。創投公司 Loup Ventures 分析師 Gene Munster 表示，美國的蘋果 Apple Watch 將受關稅衝擊影響，可能會使蘋果每年的營利減少 5 美分至 10 美分。

然而，《彭博社》一位資深分析師仍預測，川普課徵的關稅在最後一刻仍有返還餘地。