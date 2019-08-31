美國FTC與谷歌就YouTube侵犯兒童個資以2億美元和解

根據公佈的報告，Alphabet Inc. (GOOGL-US) 旗下谷歌 (GOOG-US) 已同意支付高達 2 億美元，與美國聯邦貿易委員會 (FTC) 就 YouTube 涉嫌違反兒童隱私法的調查進行和解。

FTC 以 3-2 投票批准該和解方案，預計將於下週公布。這將是違反《兒童網路隱私保護規則》(Children’s Online Privacy Protection Rule) 史上最高罰款，該規則禁止在未經父母同意的情況下收集兒童的個資。

在此之前的和解金紀錄是 2 月對現已改名為抖音 (TikTok) 的 Musical.ly 徵收的 570 萬美元民事罰款。它過去 3 年沒有要求用戶提供年齡。

《華爾街日報》和《Politico》報導，YouTube 的和解方案是 FTC 最新一項打擊矽谷侵犯隱私權的行動。上月，臉書 (FB-US) 支付了 50 億元和解對其數據使用的長期調查。

然而，隱私組織立即抱怨 FTC 輕易放過 YouTube。Center for Digital Democracy 執行董事 Jeff Chester 表示，罰款應至少要有 5 億美元。

麻州民主黨參議員 Ed Markey 宣稱這個罰款「有名無實」，並表示聯邦監管機構「必須嚴厲打擊那些侵犯兒童隱私的企業」。

谷歌已採取措施解決這一問題。它在週四 (29 日) 推出 YouTubeKids，該公司表示，「這可為孩子們創造一個更安全的環境來探索他們的興趣和好奇心，同時為父母提供訂製孩子體驗的工具。」。家長可從三個不同年齡組中選擇適合年齡的內容：學前、5-7 歲和 8-12 歲。

《彭博》最近報導，YouTube 即將推出計劃，停止針對未成年人影音的定向廣告。