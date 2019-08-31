橋水：債券受重挫 現在狀況嚴重 宛如1930年代再現

全球最大避險基金集團橋水投資公司 (Bridgewater Associate) 的聯合創始人戴里歐 (Ray Dalio) 認為，目前的情況開始像重擊投資者的大蕭條時期。

戴里歐週四 (29 日) 於 LinkedIn 發表的一篇文章中表示，高額債務和央行政策無效是需要關注的兩大關鍵，中美貿易衝突正加劇這個問題。

「如果經濟陷入低迷，就會引起更嚴重的問題，這 3 大因素混合後的走向將類似 1930 年代晚期發生的嚴重問題。」

這與他先前發出的「範式轉移 (paradigm shift)」警告相呼應，因為投資者面對過多的風險，他認為黃金將成為一種可獲利的避險工具。

在最近的文章中，他談到央行如何被迫保持低利率，且「印鈔票購買金融資產」以提振市場和支撐巨額財政赤字。他認為，「隨著產能激增，強大通縮力量也會發揮作用。」

「這些力量正創造出極度寬鬆貨幣政策的需求性，迫使全球央行降息到很低的水準，這導致貨幣化的巨額赤字，交互影響的結果重挫債券，宛如 1980-1982 年黃金受挫的樣子。」

戴里歐要大家看看 1935 年至 1945 年的經濟和投資條件，「藉由了解當時的機制 (以及之前其他類似時期)，可以學到很多東西，也能了解現在發生的狀況。了解一下範式移轉是如何運作，以及如何妥善地多元化投資以抵禦範式移轉，這相當值得。」